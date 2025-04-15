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В Самаре возбудили дело после сообщений об избиении школьника подростками - РИА Новости, 15.04.2025
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17:02 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sk-2011399212.html
В Самаре возбудили дело после сообщений об избиении школьника подростками
В Самаре возбудили дело после сообщений об избиении школьника подростками - РИА Новости, 15.04.2025
В Самаре возбудили дело после сообщений об избиении школьника подростками
Следователи возбудили уголовное дело по данным в СМИ, где сообщалось об избиении группой подростков 15-летнего мальчика около одного из торговых центров в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:02:00+03:00
2025-04-15T17:02:00+03:00
происшествия
самара
россия
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по данным в СМИ, где сообщалось об избиении группой подростков 15-летнего мальчика около одного из торговых центров в Самаре, сообщается на сайте СУСК России по Самарской области. Следователи сообщили, что во время мониторинга СМИ выявили публикацию об избиении 15-летнего подростка группой несовершеннолетних возле одного из торговых центров в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре. В результате конфликта пострадавший получил телесные повреждения. Ранее ряд Telegram-каналов разместили обращение мамы 15-летнего мальчика, которого якобы избили подростки-мигранты на остановке около торгового центра "Мир" в Самаре. Ребенок получил закрытый перелом нижней челюсти и множественные ушибы, указано в сообщении женщины. Она добавила, что ее сын - не единственный пострадавший от этой компании подростков, которые якобы обучаются в школе №7. "Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары СУСК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении СУСК по региону. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц.
https://ria.ru/20250414/telo-2011079705.html
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происшествия, самара, россия, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область
В Самаре возбудили дело после сообщений об избиении школьника подростками

В Самаре возбудили дело после публикаций об избиении школьника подростками у ТЦ

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САМАРА, 15 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по данным в СМИ, где сообщалось об избиении группой подростков 15-летнего мальчика около одного из торговых центров в Самаре, сообщается на сайте СУСК России по Самарской области.
Следователи сообщили, что во время мониторинга СМИ выявили публикацию об избиении 15-летнего подростка группой несовершеннолетних возле одного из торговых центров в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре. В результате конфликта пострадавший получил телесные повреждения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Новосибирской области нашли тело пропавшего подростка
14 апреля, 08:38
Ранее ряд Telegram-каналов разместили обращение мамы 15-летнего мальчика, которого якобы избили подростки-мигранты на остановке около торгового центра "Мир" в Самаре. Ребенок получил закрытый перелом нижней челюсти и множественные ушибы, указано в сообщении женщины. Она добавила, что ее сын - не единственный пострадавший от этой компании подростков, которые якобы обучаются в школе №7.
"Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары СУСК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении СУСК по региону.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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13 апреля, 00:27
 
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