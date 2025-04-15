https://ria.ru/20250415/sitnikov-2011455052.html

Губернатор Костромской области посетил Галичский хлебокомбинат

Губернатор Костромской области посетил Галичский хлебокомбинат - РИА Новости, 15.04.2025

Губернатор Костромской области посетил Галичский хлебокомбинат

Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил Галичский хлебокомбинат, на котором благодаря поддержке региона откроют новые автоматизированные линии,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:28:00+03:00

2025-04-15T20:28:00+03:00

2025-04-15T20:28:00+03:00

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников посетил Галичский хлебокомбинат, на котором благодаря поддержке региона откроют новые автоматизированные линии, сообщает пресс-служба областной администрации. Ситников во время визита представили планы развития производства. Сегодня Галичский хлебокомбинат занимает первое место по производству хлеба в Костромской области. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 40 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Предприятие успешно развивается благодаря поддержке администрации региона, рассказал руководитель хлебокомбината Михаил Иванов. Ведется активная модернизация и обновление действующего производства. "Ежегодно мы получаем субсидии на возмещение части затрат на покупку современного высокотехнологичного оборудования, которое ведет нас вперед. Благодаря этому удается расширять ассортимент и наращивать объемы производства. Мы чувствуем эту поддержку. Спасибо огромное Сергею Константиновичу Ситникову. Мы очень благодарны", - отметил директор. Так, по его словам, за последние годы здесь построены новые помещения, новый склад хранения муки. В 2023 году комбинат запустил новую технологическую линию по выпуску формового хлеба. Ее мощность - 18 тонн в сутки. Ежегодно закупается новое технологичное оборудование - разделители теста, округлители, тестомесы, создаются линии хранения, приобретается транспорт. Еще на одной новой автоматизированной линии - по производству пшеничного хлеба - завершаются пусконаладочные работы. В ближайших планах - реализация инвестпроекта по бестарному хранению муки. Сейчас 50-килограммовые мешки выгружают и расставляют вручную, в будущем этим будет заниматься специализированный транспорт, а вся мука будет загружаться в соответствующие емкости. Общий объем вложений - около 85 миллионов рублей. Ситников приезжал на предприятие пять лет назад. За это время в развитие предприятия вложено более 250 миллионов рублей, сообщило предприятие. "Сегодня галичский хлеб можно встретить в западной части области практически во всех магазинах. Приятно удивлен, что уже есть продукция и в Шарье. Хотел бы руководителя вашего поблагодарить, что предприятие развивает, развивает мощно, хорошо. Хлеб у вас хороший. Я полагаю, потому что работаете на закваске, и потому что люди хорошие", - обратился губернатор к коллективу. Департаменту агропромышленного комплекса региона Ситников поставил задачу оказать необходимую поддержку для дальнейшего развития хлебокомбината.

https://ria.ru/20250415/sitnikov-2011423247.html

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костромская область

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костромская область, сергей ситников