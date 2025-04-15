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Глава Галичского фанерного комбината поблагодарил Ситникова за помощь - РИА Новости, 15.04.2025
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Костромская область
 
18:07 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sitnikov-2011423247.html
Глава Галичского фанерного комбината поблагодарил Ситникова за помощь
Глава Галичского фанерного комбината поблагодарил Ситникова за помощь - РИА Новости, 15.04.2025
Глава Галичского фанерного комбината поблагодарил Ситникова за помощь
Руководитель Галичского фанерного комбината поблагодарил губернатора Костромской области за помощь в развитии предприятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:07:00+03:00
2025-04-15T18:07:00+03:00
костромская область
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КОСТРОМА, 15 апр – РИА Новости. Руководитель Галичского фанерного комбината поблагодарил губернатора Костромской области за помощь в развитии предприятия, сообщает пресс-служба обладминистрации. Галичский фанерный комбинат является одним из лидеров по выпуску деревообрабатывающей продукции, отмечают в областной администрации. В создание предприятия инвестировано более 13 миллиардов рублей, открыта тысяча высокооплачиваемых рабочих мест. Фанера, которую производит завод, востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это первое в России предприятие по производству фанеры размера "макси" (7х13 футов). "Предприятие развивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. Для этого при поддержке региона был запущен ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут. С 2024 года Галичский фанерный комбинат включен в перечень системообразующих организаций Костромской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что строительство предприятия в рамках проекта по формированию в муниципалитете территории опережающего развития позволило вывести Галич из статуса моногорода, зависимого от одного производства, стало импульсом для развития всего района. Это важный социальный эффект для Костромской области, подчеркивает обладминистрация. Директор ООО "Галичский фанерный комбинат" Евгений Гавренев рассказал, что в марте предприятие сработало на 95% от проектной мощности, месяца через два должно выйти на проектную мощность, это 10300 кубометров фанеры в месяц. "Это очень хороший показатель. То, что и было запланировано. Губернатор Сергей Константинович лично участвовал в решении всех вопросов, связанных со строительством и обеспечением работы завода", - рассказал Гавренев. По его словам, в рамках инвестпроекта компании предоставили для строительства завода земельный участок на льготных условиях, помогли с подключением коммуникаций, без конкурсных процедур предоставили лес для дальнейшего производства. "Компания "Сегежа" благодарит Сергея Константиновича за это участие, этот вклад невозможно переоценить. Для "Сегежа групп" и для города Галича это очень важно", - подчеркнул директор предприятия. По данным руководителя предприятия, здесь особое внимание уделяют охране окружающей среды. Так, образующаяся при производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. Еще одним важным для экологии инженерным решением является полностью замкнутый цикл использования воды, без образования сточных вод. В Шарье для лесовосстановления холдинг открыл лесопитомник на 2 миллиона сеянцев сосны и ели.
https://ria.ru/20250415/galich-2011407591.html
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костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников
Глава Галичского фанерного комбината поблагодарил Ситникова за помощь

Глава Галичского фанерного комбината поблагодарил Ситникова за помощь в развитии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
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КОСТРОМА, 15 апр – РИА Новости. Руководитель Галичского фанерного комбината поблагодарил губернатора Костромской области за помощь в развитии предприятия, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Галичский фанерный комбинат является одним из лидеров по выпуску деревообрабатывающей продукции, отмечают в областной администрации. В создание предприятия инвестировано более 13 миллиардов рублей, открыта тысяча высокооплачиваемых рабочих мест. Фанера, которую производит завод, востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это первое в России предприятие по производству фанеры размера "макси" (7х13 футов).
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"Предприятие развивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. Для этого при поддержке региона был запущен ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут. С 2024 года Галичский фанерный комбинат включен в перечень системообразующих организаций Костромской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство предприятия в рамках проекта по формированию в муниципалитете территории опережающего развития позволило вывести Галич из статуса моногорода, зависимого от одного производства, стало импульсом для развития всего района. Это важный социальный эффект для Костромской области, подчеркивает обладминистрация.
Директор ООО "Галичский фанерный комбинат" Евгений Гавренев рассказал, что в марте предприятие сработало на 95% от проектной мощности, месяца через два должно выйти на проектную мощность, это 10300 кубометров фанеры в месяц.
"Это очень хороший показатель. То, что и было запланировано. Губернатор Сергей Константинович лично участвовал в решении всех вопросов, связанных со строительством и обеспечением работы завода", - рассказал Гавренев.
По его словам, в рамках инвестпроекта компании предоставили для строительства завода земельный участок на льготных условиях, помогли с подключением коммуникаций, без конкурсных процедур предоставили лес для дальнейшего производства.
"Компания "Сегежа" благодарит Сергея Константиновича за это участие, этот вклад невозможно переоценить. Для "Сегежа групп" и для города Галича это очень важно", - подчеркнул директор предприятия.
По данным руководителя предприятия, здесь особое внимание уделяют охране окружающей среды. Так, образующаяся при производстве древесная пыль улавливается и перерабатывается в экологически чистое биотопливо – топливные брикеты. Еще одним важным для экологии инженерным решением является полностью замкнутый цикл использования воды, без образования сточных вод. В Шарье для лесовосстановления холдинг открыл лесопитомник на 2 миллиона сеянцев сосны и ели.
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