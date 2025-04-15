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В Селидово из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/selidovo-2011268847.html
В Селидово из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель
В Селидово из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2025
В Селидово из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ в Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T00:48:00+03:00
2025-04-15T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ в Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, в понедельник в 20.00 мск ВСУ обстреляли Селидово, выпустив три натовских снаряда калибра 155 миллиметров. "Населенный пункт Селидово (Красноармейский муниципальный округ): по улице Гайдара ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.00 понедельника сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Селидово. Глава республики Денис Пушилин позднее сообщил, что в результате пострадала мирная жительница 1987 года рождения. Кроме того, по информации главы региона Дениса Пушилина, ВСУ в понедельник совершили 10 атак на территорию ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011155661.html
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селидово
донецкая народная республика
украина
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селидово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Селидово из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель

В Селидово из-за обстрела ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ в Селидово в ДНР, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, в понедельник в 20.00 мск ВСУ обстреляли Селидово, выпустив три натовских снаряда калибра 155 миллиметров.
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"Населенный пункт Селидово (Красноармейский муниципальный округ): по улице Гайдара ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее ведомство сообщало, что ВСУ в 16.00 понедельника сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Селидово. Глава республики Денис Пушилин позднее сообщил, что в результате пострадала мирная жительница 1987 года рождения.
Кроме того, по информации главы региона Дениса Пушилина, ВСУ в понедельник совершили 10 атак на территорию ДНР, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный беспилотник.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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