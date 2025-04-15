https://ria.ru/20250415/rudenya-2011450778.html

Руденя проинспектировал строительство Детской областной больницы в Твери

Руденя проинспектировал строительство Детской областной больницы в Твери - РИА Новости, 15.04.2025

Руденя проинспектировал строительство Детской областной больницы в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил площадку строительства Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:00:00+03:00

2025-04-15T20:00:00+03:00

2025-04-15T20:00:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил площадку строительства Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери, сообщает пресс-служба облправительства. На месте глава региона провел совещание, на котором обсуждался ход работ на объекте. При осмотре территории, прилегающей к больнице, Руденя поручил проработать вопросы организации движения транспорта по ней, уделив особое внимание обеспечению безопасности детей и их родителей. Также он дал поручение проработать создание зонированного парковочного пространства для автомобилей пациентов, сотрудников больницы и служебного транспорта. Губернатор поставил задачу по разработке удобной для пациентов навигации и комфортных логистических решений внутри областной больницы. "Наша задача – очень грамотно выстроить логистику и расположение кабинетов врачей. Необходимо обсудить эту тему со специалистами и родителями. Также нужно проработать вопрос оснащения больницы специальным транспортом для перемещения детей с ограниченными возможностями здоровья и травмами", - приводит пресс–служба слова Рудени. На совещании обсуждались вопросы обеспечения комплексной безопасности объекта и организации подъездных путей к больнице. Еще одной темой стал подбор квалифицированных специалистов, которые будут работать в ДОКБ. Площадь здания новой больницы – более 57 тысяч квадратных метров. Оно будет включать шесть этажей, в том числе подземный. В больнице предусмотрены все виды специализированной медицинской помощи детям. В структуру стационара войдут 18 отделений на 420 коек. В настоящее время на площадке строительства завершается устройство кровли и монтаж оконных блоков медицинского комплекса ДОКБ. Продолжаются внешние и внутренние отделочные работы, монтаж перегородок, устройство внешних и внутренних инженерных систем, идет установка котельной. Для повышения темпов реализации проекта увеличено количество специалистов. С открытием детской областной больницы в Твери появится передовой медицинский кластер, отметили в пресс-службе. Он объединит перинатальный центр, областную больницу, диагностический центр медицинского университета.

https://ria.ru/20250414/tver-2011169197.html

https://ria.ru/20250411/razvitie-2010794123.html

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игорь руденя, тверская область