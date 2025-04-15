https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011464200.html

Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани

Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани - РИА Новости, 15.04.2025

Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани

Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:51:00+03:00

2025-04-15T21:51:00+03:00

2025-04-15T21:51:00+03:00

краснодарский край

республика крым

сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым, сообщили в ведомстве. "Несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены", - говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска. При этом Роспотребнадзор продолжает исследовать 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011462720.html

https://ria.ru/20250228/rospotrebnadzor-2002228945.html

краснодарский край

республика крым

сочи

россия

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краснодарский край, республика крым, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, крушение двух танкеров в керченском проливе