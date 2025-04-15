Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011464200.html
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани - РИА Новости, 15.04.2025
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани
Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:51:00+03:00
2025-04-15T21:51:00+03:00
краснодарский край
республика крым
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_0:343:2762:1897_1920x0_80_0_0_798f8112e49988120120040bf855b0b0.jpg
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым, сообщили в ведомстве. "Несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены", - говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска. При этом Роспотребнадзор продолжает исследовать 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011462720.html
https://ria.ru/20250228/rospotrebnadzor-2002228945.html
краснодарский край
республика крым
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_55a27665a84bf3832c4ce6e96ca998cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, республика крым, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Республика Крым, Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани

Роспотребнадзор: рыба и морепродукты на Кубани и в Крыму соответствуют качеству

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Рыба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым, сообщили в ведомстве.
"Несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены", - говорится в сообщении.
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море
Вчера, 21:34
Также в ведомстве добавили, что в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска.
При этом Роспотребнадзор продолжает исследовать 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе
28 февраля, 14:52
 
Краснодарский крайРеспублика КрымСочиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала