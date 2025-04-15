https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011464200.html
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани - РИА Новости, 15.04.2025
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани
Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:51:00+03:00
2025-04-15T21:51:00+03:00
2025-04-15T21:51:00+03:00
краснодарский край
республика крым
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_0:343:2762:1897_1920x0_80_0_0_798f8112e49988120120040bf855b0b0.jpg
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не выявили несоответствия качества рыбы, морепродуктов и питьевой воды на территории Краснодарского края и Республики Крым, сообщили в ведомстве. "Несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены", - говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска. При этом Роспотребнадзор продолжает исследовать 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011462720.html
https://ria.ru/20250228/rospotrebnadzor-2002228945.html
краснодарский край
республика крым
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_55a27665a84bf3832c4ce6e96ca998cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, республика крым, сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Республика Крым, Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Роспотребнадзор не выявил нарушений качества рыбы на Кубани
Роспотребнадзор: рыба и морепродукты на Кубани и в Крыму соответствуют качеству