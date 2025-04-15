Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море
Роспотребнадзор назвал слухи о превышении токсичных веществ в Черном море фейком
Берег Черного моря. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал фальшивым распространяемое в сети письмо о якобы превышении токсичных веществ в морской воде и почве на побережье Краснодарского края и Крыма.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в сети распространяется фейковое письмо "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с экологической ситуацией в Краснодарском крае и Республике Крым", якобы за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
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"В фальшивом документе указано, что по состоянию на 10 апреля 2025 года содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон превышает предельно допустимые концентрации в 5-10 раз, что создает опасность для здоровья населения… Данные сведения полностью являются недостоверными", - говорится в сообщении.
В фейковом документе сообщается о "запрете на курортный сезон" в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском районе, а также в Керчи, Ленинском районе Крыма. Кроме того, якобы с 14 апреля приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов.
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"В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества: атмосферного воздуха, морской воды; пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска", - заверили в ведомстве.
Роспотребнадзор продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму был введен режим ЧС.