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Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море - РИА Новости, 15.04.2025
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21:34 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011462720.html
Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море
Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море - РИА Новости, 15.04.2025
Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море
Роспотребнадзор назвал фальшивым распространяемое в сети письмо о якобы превышении токсичных веществ в морской воде и почве на побережье Краснодарского края и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:34:00+03:00
2025-04-15T21:34:00+03:00
краснодарский край
анапа
новороссийск
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996774937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_385dc415294a1339b114bba393a6eb8d.jpg
КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал фальшивым распространяемое в сети письмо о якобы превышении токсичных веществ в морской воде и почве на побережье Краснодарского края и Крыма. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в сети распространяется фейковое письмо "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с экологической ситуацией в Краснодарском крае и Республике Крым", якобы за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. "В фальшивом документе указано, что по состоянию на 10 апреля 2025 года содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон превышает предельно допустимые концентрации в 5-10 раз, что создает опасность для здоровья населения… Данные сведения полностью являются недостоверными", - говорится в сообщении. В фейковом документе сообщается о "запрете на курортный сезон" в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском районе, а также в Керчи, Ленинском районе Крыма. Кроме того, якобы с 14 апреля приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов. "В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества: атмосферного воздуха, морской воды; пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска", - заверили в ведомстве. Роспотребнадзор продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
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краснодарский край
анапа
новороссийск
россия
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краснодарский край, анапа, новороссийск, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Краснодарский край, Анапа, Новороссийск, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Роспотребнадзор опроверг слухи о превышении токсичных веществ в Черном море

Роспотребнадзор назвал слухи о превышении токсичных веществ в Черном море фейком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБерег Черного моря
Берег Черного моря - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 15 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал фальшивым распространяемое в сети письмо о якобы превышении токсичных веществ в морской воде и почве на побережье Краснодарского края и Крыма.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в сети распространяется фейковое письмо "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с экологической ситуацией в Краснодарском крае и Республике Крым", якобы за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
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"В фальшивом документе указано, что по состоянию на 10 апреля 2025 года содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон превышает предельно допустимые концентрации в 5-10 раз, что создает опасность для здоровья населения… Данные сведения полностью являются недостоверными", - говорится в сообщении.
В фейковом документе сообщается о "запрете на курортный сезон" в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском районе, а также в Керчи, Ленинском районе Крыма. Кроме того, якобы с 14 апреля приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов.
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"В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества: атмосферного воздуха, морской воды; пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска", - заверили в ведомстве.
Роспотребнадзор продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму был введен режим ЧС.
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Краснодарский крайАнапаНовороссийскАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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