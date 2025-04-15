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Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды - РИА Новости, 15.04.2025
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03:25 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/rftsse-2011274800.html
Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды
Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды - РИА Новости, 15.04.2025
Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды
Нескольким фигурантам уголовного дела о хищении более 42,8 миллиона рублей у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) вменили новое обвинение РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:25:00+03:00
2025-04-15T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нескольким фигурантам уголовного дела о хищении более 42,8 миллиона рублей у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) вменили новое обвинение о создании и участии в преступном сообществе, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили о продлении ареста пятерым фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере. По словам собеседника агентства, уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года, всего по делу проходят девять человек, в том числе бывшие сотрудники Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Так, по версии следствия, бывший заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы при Минюсте России Андрей Бутырин, экс-замзаведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, а также бывшие судебные эксперты Ксения Никитина, Марина Фадеева и начальник последней Денис Степанов с другими фигурантами похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере. "В отношении Степанова, Бутырина, Артемова, Никитиной, Фадеевой, Амбросимовой и других фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды

Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили создание преступного сообщества

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нескольким фигурантам уголовного дела о хищении более 42,8 миллиона рублей у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) вменили новое обвинение о создании и участии в преступном сообществе, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили о продлении ареста пятерым фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере. По словам собеседника агентства, уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года, всего по делу проходят девять человек, в том числе бывшие сотрудники Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Так, по версии следствия, бывший заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы при Минюсте России Андрей Бутырин, экс-замзаведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, а также бывшие судебные эксперты Ксения Никитина, Марина Фадеева и начальник последней Денис Степанов с другими фигурантами похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере.
"В отношении Степанова, Бутырина, Артемова, Никитиной, Фадеевой, Амбросимовой и других фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", - сказал собеседник агентства.
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