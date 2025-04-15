https://ria.ru/20250415/rftsse-2011274800.html

Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды

Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды - РИА Новости, 15.04.2025

Фигурантам дела о хищении денег у РФЦСЭ вменили организацию банды

Нескольким фигурантам уголовного дела о хищении более 42,8 миллиона рублей у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) вменили новое обвинение РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T03:25:00+03:00

2025-04-15T03:25:00+03:00

2025-04-15T03:25:00+03:00

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нескольким фигурантам уголовного дела о хищении более 42,8 миллиона рублей у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) вменили новое обвинение о создании и участии в преступном сообществе, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщили о продлении ареста пятерым фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере. По словам собеседника агентства, уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года, всего по делу проходят девять человек, в том числе бывшие сотрудники Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте. Так, по версии следствия, бывший заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы при Минюсте России Андрей Бутырин, экс-замзаведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, а также бывшие судебные эксперты Ксения Никитина, Марина Фадеева и начальник последней Денис Степанов с другими фигурантами похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере. "В отношении Степанова, Бутырина, Артемова, Никитиной, Фадеевой, Амбросимовой и других фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва