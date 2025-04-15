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Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:28 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/regportal-2011350621.html
Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья
Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025
Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья
На регпортале Подмосковья появилась услуга, которая дает разрешение многодетным семьям бесплатно ставить автомобиль на платных парковках региона, сообщает... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:28:00+03:00
2025-04-15T13:28:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На регпортале Подмосковья появилась услуга, которая дает разрешение многодетным семьям бесплатно ставить автомобиль на платных парковках региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На данный момент платные парковки работают в 11 городах: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. "Обращаясь впервые, пользователь вносит транспортное средство в реестр тех, кто имеет право на бесплатное пользование платными парковками Подмосковья. Такая запись будет действовать для родителя в многодетной семье два года с момента внесения автомобиля в реестр. Для опекуна или приемного родителя запись в реестре будет действительна год. Через 11 месяцев заявителю необходимо подтвердить свое право на льготу – она будет продлена на вышеуказанный срок", — рассказали в ведомстве. Там добавили, что на одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. На данный момент такие разрешения оформили 19 человек. Право на бесплатное использование платных парковок на региональных и муниципальных дорогах региона получили многодетные и приемные семьи, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения и не достигли 23 лет. При оформлении льготы нужно предоставить сведения о паспорте, СНИЛС, свидетельство о регистрации ТС, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, которые подтверждают обучение детей по очной форме обучения. Услуга предоставляется бесплатно в течение шести рабочих дней, получить льготу можно в электронном виде или лично в МФЦ – результат придет заявителю в личный кабинет на регпортале Подмосковья.
https://ria.ru/20250414/uchitel-2011209189.html
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московская область (подмосковье), долгопрудный, видное
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Видное
Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья

На регпортале Подмосковья многодетные семьи смогут оформить бесплатную парковку

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На регпортале Подмосковья появилась услуга, которая дает разрешение многодетным семьям бесплатно ставить автомобиль на платных парковках региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент платные парковки работают в 11 городах: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.
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"Обращаясь впервые, пользователь вносит транспортное средство в реестр тех, кто имеет право на бесплатное пользование платными парковками Подмосковья. Такая запись будет действовать для родителя в многодетной семье два года с момента внесения автомобиля в реестр. Для опекуна или приемного родителя запись в реестре будет действительна год. Через 11 месяцев заявителю необходимо подтвердить свое право на льготу – она будет продлена на вышеуказанный срок", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что на одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. На данный момент такие разрешения оформили 19 человек.
Право на бесплатное использование платных парковок на региональных и муниципальных дорогах региона получили многодетные и приемные семьи, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения и не достигли 23 лет.
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При оформлении льготы нужно предоставить сведения о паспорте, СНИЛС, свидетельство о регистрации ТС, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, которые подтверждают обучение детей по очной форме обучения.
Услуга предоставляется бесплатно в течение шести рабочих дней, получить льготу можно в электронном виде или лично в МФЦ – результат придет заявителю в личный кабинет на регпортале Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйВидное
 
 
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