https://ria.ru/20250415/regportal-2011350621.html

Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья

Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 15.04.2025

Новая услуга для многодетных семей появилась на регпортале Подмосковья

На регпортале Подмосковья появилась услуга, которая дает разрешение многодетным семьям бесплатно ставить автомобиль на платных парковках региона, сообщает... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:28:00+03:00

2025-04-15T13:28:00+03:00

2025-04-15T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На регпортале Подмосковья появилась услуга, которая дает разрешение многодетным семьям бесплатно ставить автомобиль на платных парковках региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На данный момент платные парковки работают в 11 городах: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. "Обращаясь впервые, пользователь вносит транспортное средство в реестр тех, кто имеет право на бесплатное пользование платными парковками Подмосковья. Такая запись будет действовать для родителя в многодетной семье два года с момента внесения автомобиля в реестр. Для опекуна или приемного родителя запись в реестре будет действительна год. Через 11 месяцев заявителю необходимо подтвердить свое право на льготу – она будет продлена на вышеуказанный срок", — рассказали в ведомстве. Там добавили, что на одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. На данный момент такие разрешения оформили 19 человек. Право на бесплатное использование платных парковок на региональных и муниципальных дорогах региона получили многодетные и приемные семьи, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения и не достигли 23 лет. При оформлении льготы нужно предоставить сведения о паспорте, СНИЛС, свидетельство о регистрации ТС, удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, которые подтверждают обучение детей по очной форме обучения. Услуга предоставляется бесплатно в течение шести рабочих дней, получить льготу можно в электронном виде или лично в МФЦ – результат придет заявителю в личный кабинет на регпортале Подмосковья.

https://ria.ru/20250414/uchitel-2011209189.html

https://ria.ru/20250414/podmoskove-2011217250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный, видное