В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников"
В "Клуб молодых промышленников" вступили уже 4 компании из Липецкой области
© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор региона Игорь Артамонов
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор региона Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Липецкая область стала десятым российским регионом, где открылось отделение Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников", призванное объединить руководителей предприятий малого и среднего бизнеса с целью развития своих проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что органы власти Липецкой области делают многое для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, при этом межрегиональное взаимодействие открывает для бизнеса новые возможности.
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На открытие отделения клуба в Липецк приехали промышленники из Московской, Нижегородской, Воронежской, Орловской областей и Санкт-Петербурга. Гостям представили работу ведущих предприятий региона, познакомили с его промышленным потенциалом.
"Уверен, что благодаря такой совместной работе липецкие предприятия выйдут на новый уровень, а молодые, инициативные руководители получат мощный импульс для роста. Мы со своей стороны будем поддерживать эту инициативу и помогать бизнесу в реализации самых смелых проектов", — привели в пресс-службе облправительства слова Артамонова.
Он добавил, что четыре компании из Липецкой области уже получили статус резидентов клуба, для остальных открыта регистрация на официальном сайте организации. Всего клуб насчитывает около 200 резидентов из 47 субъектов РФ.
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