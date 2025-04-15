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В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников" - РИА Новости, 15.04.2025
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Липецкая область
 
16:39 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/promyshlenniki-2011391356.html
В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников"
В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников" - РИА Новости, 15.04.2025
В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников"
Липецкая область стала десятым российским регионом, где открылось отделение Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников", призванное объединить... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:39:00+03:00
2025-04-15T16:39:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Липецкая область стала десятым российским регионом, где открылось отделение Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников", призванное объединить руководителей предприятий малого и среднего бизнеса с целью развития своих проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что органы власти Липецкой области делают многое для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, при этом межрегиональное взаимодействие открывает для бизнеса новые возможности. На открытие отделения клуба в Липецк приехали промышленники из Московской, Нижегородской, Воронежской, Орловской областей и Санкт-Петербурга. Гостям представили работу ведущих предприятий региона, познакомили с его промышленным потенциалом. "Уверен, что благодаря такой совместной работе липецкие предприятия выйдут на новый уровень, а молодые, инициативные руководители получат мощный импульс для роста. Мы со своей стороны будем поддерживать эту инициативу и помогать бизнесу в реализации самых смелых проектов", — привели в пресс-службе облправительства слова Артамонова. Он добавил, что четыре компании из Липецкой области уже получили статус резидентов клуба, для остальных открыта регистрация на официальном сайте организации. Всего клуб насчитывает около 200 резидентов из 47 субъектов РФ.
https://ria.ru/20250414/dizaynery-2011177993.html
https://ria.ru/20250409/sev-2010207457.html
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
В Липецкой области открылся "Клуб молодых промышленников"

В "Клуб молодых промышленников" вступили уже 4 компании из Липецкой области

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор региона Игорь Артамонов
Губернатор региона Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор региона Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Липецкая область стала десятым российским регионом, где открылось отделение Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников", призванное объединить руководителей предприятий малого и среднего бизнеса с целью развития своих проектов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что органы власти Липецкой области делают многое для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, при этом межрегиональное взаимодействие открывает для бизнеса новые возможности.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Липецкие дизайнеры получили поддержку местных властей
14 апреля, 15:50
На открытие отделения клуба в Липецк приехали промышленники из Московской, Нижегородской, Воронежской, Орловской областей и Санкт-Петербурга. Гостям представили работу ведущих предприятий региона, познакомили с его промышленным потенциалом.
"Уверен, что благодаря такой совместной работе липецкие предприятия выйдут на новый уровень, а молодые, инициативные руководители получат мощный импульс для роста. Мы со своей стороны будем поддерживать эту инициативу и помогать бизнесу в реализации самых смелых проектов", — привели в пресс-службе облправительства слова Артамонова.
Он добавил, что четыре компании из Липецкой области уже получили статус резидентов клуба, для остальных открыта регистрация на официальном сайте организации. Всего клуб насчитывает около 200 резидентов из 47 субъектов РФ.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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