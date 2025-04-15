https://ria.ru/20250415/promavtomatizatsiya-2011309605.html

Ликсутов: московский завод разработал кабель для систем промавтоматизации

Ликсутов: московский завод разработал кабель для систем промавтоматизации - РИА Новости, 15.04.2025

Ликсутов: московский завод разработал кабель для систем промавтоматизации

Столичный завод со статусом промышленного комплекса разработал инновационный кабель для стандарта передачи данных Single Pair Ethernet (SPE), сообщил заммэра... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:13:00+03:00

2025-04-15T11:13:00+03:00

2025-04-15T11:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости.Столичный завод со статусом промышленного комплекса разработал инновационный кабель для стандарта передачи данных Single Pair Ethernet (SPE), сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.В настоящий момент SPE-технология набирает популярность в отрасли промышленной автоматизации благодаря простоте и меньшему весу, большей компактности и сокращенному времени монтажа. С помощью только одного кабеля можно обеспечивать одновременное питание и передачу данных между разными устройствами."По поручению Сергея Собянина город активно наращивает потенциал кабельно-проводниковой промышленности. Это позволяет регулярно увеличивать выпуск востребованной продукции — по результатам первых двух месяцев 2025 года объемы производства кабельных изделий в столице выросли на 18%. В Москве разрабатывают и выводят на рынок наукоемкие и высокотехнологичные решения, укрепляя технологическое лидерство страны", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Заммэра добавил, что московское предприятие разработало изделие для систем промышленной автоматизации. Серийный выпуск этого изделия начнется уже в текущем году.Эта модель характеризуется улучшенными эксплуатационными функциями, включая повышенную стойкость к механическим воздействиям и экстремальным температурам, а еще устройство поддерживает передачу данных со скоростью до 10 мегабит в секунду. Это упрощает создание систем промышленной автоматизации и устраняет необходимость в дополнительных преобразователях. По словам министра столичного правительства, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, кабельно-проводниковую продукцию в Москве производят примерно 20 предприятий, где работают порядка 3 тысяч человек. Производимые товары нужны в строительной, металлургической, нефтехимической, авиационной, космической, судостроительной и других сферах."Новое решение кабельного завода найдет свое применение в автомобильной промышленности и в современном станкостроении", – отметил министр.До этого для интеграции разнородных сетевых сегментов приходилось применять шлюзы для конвертации протоколов, что усложняло создание комплексных систем автоматизации зданий. С помощью новых кабелей можно подсоединять конечные устройства напрямую, обеспечивая простоту обслуживания, доступность к системам контроля и высокую степень совместимости различных подсистем.Как отметил вице-президент завода Сергей Лобанов, компания разрабатывает продукцию, которая станет актуальна в будущем. Он добавил, что этот подход позволяет компании задавать новые стандарты качества и технологичности, а клиентам – предлагать новые продукты.

https://ria.ru/20250415/moskva-2011250924.html

https://ria.ru/20250414/moskva-2011145880.html

https://ria.ru/20250414/pamyat-2011113767.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов