https://ria.ru/20250415/pridnestrove-2011467993.html

Посол России призвал не политизировать вопрос поставок газа в Приднестровье

Посол России призвал не политизировать вопрос поставок газа в Приднестровье - РИА Новости, 15.04.2025

Посол России призвал не политизировать вопрос поставок газа в Приднестровье

Посол России в Молдавии Олег Озеров убежден, что вопросы поставок газа в Приднестровье не следует политизировать, соответствующее заявление дипломат сделал в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:30:00+03:00

2025-04-15T22:30:00+03:00

2025-04-15T22:30:00+03:00

молдавия

россия

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вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров убежден, что вопросы поставок газа в Приднестровье не следует политизировать, соответствующее заявление дипломат сделал в эфире кишиневского ТВ. Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии. "Мы исходим из того, что и в перспективе эти вопросы будут решаться именно на этой основе - без политизации, исходя из интересов людей. И жизнь показывает, что решение находить можно. Тем более если говорить о молдавской стороне. Она же сама заинтересована в том, чтобы получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье", - сказал Озеров в интервью телеканалу Canal 5. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.

https://ria.ru/20250321/krasnoselskiy-2006367380.html

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молдавия, россия, кишинев, олег озеров, вадим красносельский, газпром, евросоюз, в мире