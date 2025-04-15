https://ria.ru/20250415/pravitelstvo-2011276600.html

Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых

Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых - РИА Новости, 15.04.2025

Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых

Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T04:22:00+03:00

2025-04-15T04:22:00+03:00

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общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как напомнил глава правительства, президент России Владимир Путин указывал на необходимость обеспечить пожилым людям достойные условия для активного и здорового долголетия. Именно таким ориентиром, отметил Мишустин, станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная на пять лет до 2030 года. В нее включен комплекс направлений для улучшения качества жизни людей, сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Премьер также поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации стратегии.

https://ria.ru/20250127/indeksatsiya-1995649484.html

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общество, россия, михаил мишустин