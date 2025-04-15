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Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых - РИА Новости, 15.04.2025
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04:22 15.04.2025 (обновлено: 04:44 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/pravitelstvo-2011276600.html
Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых
Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых - РИА Новости, 15.04.2025
Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых
Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:22:00+03:00
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общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как напомнил глава правительства, президент России Владимир Путин указывал на необходимость обеспечить пожилым людям достойные условия для активного и здорового долголетия. Именно таким ориентиром, отметил Мишустин, станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная на пять лет до 2030 года. В нее включен комплекс направлений для улучшения качества жизни людей, сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Премьер также поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации стратегии.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило новую Стратегию действий в интересах пожилых

Правительство утвердило Стратегию действий в интересах пожилых до 2030 года

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как напомнил глава правительства, президент России Владимир Путин указывал на необходимость обеспечить пожилым людям достойные условия для активного и здорового долголетия.
Именно таким ориентиром, отметил Мишустин, станет Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная на пять лет до 2030 года. В нее включен комплекс направлений для улучшения качества жизни людей, сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Премьер также поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации стратегии.
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