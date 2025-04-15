https://ria.ru/20250415/posolstvo-2011462172.html

Российское посольство в Молдавии запустило страницу в TikTok

Российское посольство в Молдавии запустило страницу в TikTok - РИА Новости, 15.04.2025

Российское посольство в Молдавии запустило страницу в TikTok

Посольство России в Молдавии запустило официальную страницу в TikTok, где будет публиковать ключевые моменты из выступлений посла Олега Озерова по вопросам... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:30:00+03:00

2025-04-15T21:30:00+03:00

2025-04-15T21:30:00+03:00

россия

молдавия

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олег озеров

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Посольство России в Молдавии запустило официальную страницу в TikTok, где будет публиковать ключевые моменты из выступлений посла Олега Озерова по вопросам двусторонних отношений. "Посольство Российской Федерации в Республике Молдова, следуя в русле объективных общемировых тенденций, объявляет о запуске официальной страницы в социальной сети TikTok (tiktok.com/@russ_emb_moldova). Будем делиться ключевыми и самими яркими моментами из публичных выступлений чрезвычайного и полномочного посла Олега Борисовича Озерова по актуальной проблематике российско-молдавских отношений", - говорится в сообщении дипмиссии. Посольство также подчеркнуло намерение налаживать конструктивное взаимодействие с аудиторией. "Ваши вопросы и комментарии не останутся без внимания. В этой связи рассчитываем на конструктивное и плодотворное взаимодействие", - отметили в диппредставительстве. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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россия, молдавия, москва, олег озеров, майя санду, в мире