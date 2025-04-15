https://ria.ru/20250415/posol-2011387825.html

Посол Китая в Москве оценил объем поставок СПГ из России

Посол Китая в Москве оценил объем поставок СПГ из России - РИА Новости, 15.04.2025

Посол Китая в Москве оценил объем поставок СПГ из России

Интерес китайских импортеров к сжиженному природному газу (СПГ) из России высокий и объем поставок в 2025 году, вероятно, превысит результат 2024 года, полагает РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:17:00+03:00

2025-04-15T16:17:00+03:00

2025-04-15T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Интерес китайских импортеров к сжиженному природному газу (СПГ) из России высокий и объем поставок в 2025 году, вероятно, превысит результат 2024 года, полагает посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Цифру не могу назвать, но я точно знаю, что покупателей очень много. Они обращаются с просьбой, чтобы посольство помогло установить контакты с российскими поставщиками. Я думаю, что обязательно больше (будет объем поставок в 2025 году в сравнении с предыдущим годом - ред.)", - сказал дипломат журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума, отвечая на вопрос об объемах импорта СПГ из РФ в 2025 году. По данным главного таможенного управления КНР, Россия в январе-феврале 2025 года поставила в Китай 922,96 тысячи тонн сжиженного природного газа на 570,79 миллиона долларов, снижение объема поставок СПГ за январь-февраль составило 22,4% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года, когда Китай закупил в России 1,19 миллиона тонн СПГ. По итогам 2024 года Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай на 3,29%, до 8,3 миллиона тонн.

https://ria.ru/20250414/kabmin-2011113495.html

https://ria.ru/20250326/evrosoyuz-2007324900.html

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