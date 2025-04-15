https://ria.ru/20250415/poshliny-2011443965.html
Канада освободит от пошлин часть американских товаров
Канада освободит от пошлин часть американских товаров - РИА Новости, 15.04.2025
Канада освободит от пошлин часть американских товаров
Власти Канады объявили об освобождении от пошлин ряда американских товаров на шесть месяцев в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне торговой эскалации. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:25:00+03:00
2025-04-15T19:25:00+03:00
2025-04-15T19:25:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Власти Канады объявили об освобождении от пошлин ряда американских товаров на шесть месяцев в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне торговой эскалации. "Правительство предоставит временную шестимесячную льготу для импортируемых из США товаров, используемых в канадском производстве, переработке и упаковке продуктов питания и напитков, а также используемых в здравоохранении, обеспечении общественной и национальной безопасности", - говорится в заявлении правительства. От пошлин также частично освобождаются автопроизводители, которые производят автомобили в Канаде. Им будет разрешено импортировать определенное количество американских автомобилей в год без уплаты пошлин. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Канада объявила об ответных пошлинах.
https://ria.ru/20250415/poshliny-2011399489.html
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в мире, канада, сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Канада, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Канада освободит от пошлин часть американских товаров
Власти Канады освободят от пошлин ряд товаров из США на шесть месяцев