https://ria.ru/20250415/poshliny-2011443965.html

Канада освободит от пошлин часть американских товаров

Канада освободит от пошлин часть американских товаров - РИА Новости, 15.04.2025

Канада освободит от пошлин часть американских товаров

Власти Канады объявили об освобождении от пошлин ряда американских товаров на шесть месяцев в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне торговой эскалации. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:25:00+03:00

2025-04-15T19:25:00+03:00

2025-04-15T19:25:00+03:00

в мире

канада

сша

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Власти Канады объявили об освобождении от пошлин ряда американских товаров на шесть месяцев в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне торговой эскалации. "Правительство предоставит временную шестимесячную льготу для импортируемых из США товаров, используемых в канадском производстве, переработке и упаковке продуктов питания и напитков, а также используемых в здравоохранении, обеспечении общественной и национальной безопасности", - говорится в заявлении правительства. От пошлин также частично освобождаются автопроизводители, которые производят автомобили в Канаде. Им будет разрешено импортировать определенное количество американских автомобилей в год без уплаты пошлин. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Канада объявила об ответных пошлинах.

https://ria.ru/20250415/poshliny-2011399489.html

канада

сша

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в мире, канада, сша, введение трампом пошлин на импорт