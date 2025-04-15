https://ria.ru/20250415/poshliny-2011399489.html

В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая

В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 15.04.2025

В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая

Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:04:00+03:00

2025-04-15T17:04:00+03:00

2025-04-15T17:51:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и накладных ресниц, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. В 2024 году американские компании закупали в Поднебесной 96% всех импортных зонтов, а также 85% запчастей для них. Хотя в Штатах есть собственные производители зонтов, в случае полной остановки импорта они не смогут закрыть "дыру" в спросе - за рубеж страна отправила зонтов лишь на 36 миллионов долларов, хотя ввозила их на 490 миллионов долларов. Аналогичная ситуация и с расческами, бигуди и аксессуарами для волос: среди импортированных на 409 миллионов долларов товаров на Китай приходится 370 миллионов, или более 90%. При этом и здесь "излишки" собственного производства США в разы меньше того, что поставляла Поднебесная - американский экспорт составлял лишь 39 миллионов долларов. Компании Штатов также активно покупали в Китае бижутерию - на нее приходилось две трети всего импорта, или 612 миллионов долларов. Это в 2,4 раза больше, чем Штаты продали другим странам в прошлом году. Наконец, две трети париков, накладных бород и ресниц Штаты везут из Китая. При этом если их закупки у Пекина составляют 879 миллионов долларов, то сами Штаты поставляют на мировые рынки этих товаров на сумму в 12 раз меньше. Также на Поднебесную в прошлом году пришлось половина всех поставленных в Штаты ремешков и браслетов для часов, галстуков и шейных платков, перчаток и варежек, колготок и носков, а также резиновой обуви.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html

https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире