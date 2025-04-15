https://ria.ru/20250415/poshliny-2011399489.html
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 15.04.2025
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая
Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:04:00+03:00
2025-04-15T17:04:00+03:00
2025-04-15T17:51:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и накладных ресниц, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. В 2024 году американские компании закупали в Поднебесной 96% всех импортных зонтов, а также 85% запчастей для них. Хотя в Штатах есть собственные производители зонтов, в случае полной остановки импорта они не смогут закрыть "дыру" в спросе - за рубеж страна отправила зонтов лишь на 36 миллионов долларов, хотя ввозила их на 490 миллионов долларов. Аналогичная ситуация и с расческами, бигуди и аксессуарами для волос: среди импортированных на 409 миллионов долларов товаров на Китай приходится 370 миллионов, или более 90%. При этом и здесь "излишки" собственного производства США в разы меньше того, что поставляла Поднебесная - американский экспорт составлял лишь 39 миллионов долларов. Компании Штатов также активно покупали в Китае бижутерию - на нее приходилось две трети всего импорта, или 612 миллионов долларов. Это в 2,4 раза больше, чем Штаты продали другим странам в прошлом году. Наконец, две трети париков, накладных бород и ресниц Штаты везут из Китая. При этом если их закупки у Пекина составляют 879 миллионов долларов, то сами Штаты поставляют на мировые рынки этих товаров на сумму в 12 раз меньше. Также на Поднебесную в прошлом году пришлось половина всех поставленных в Штаты ремешков и браслетов для часов, галстуков и шейных платков, перчаток и варежек, колготок и носков, а также резиновой обуви.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_23df2c29bbc60a2fba7e483e17e7b258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая
США останутся без зонтов и аксессуаров для волос из Китая из-за введения пошлин
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и накладных ресниц, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая
заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
В 2024 году американские компании закупали в Поднебесной 96% всех импортных зонтов, а также 85% запчастей для них. Хотя в Штатах есть собственные производители зонтов, в случае полной остановки импорта они не смогут закрыть "дыру" в спросе - за рубеж страна отправила зонтов лишь на 36 миллионов долларов, хотя ввозила их на 490 миллионов долларов.
Аналогичная ситуация и с расческами, бигуди и аксессуарами для волос: среди импортированных на 409 миллионов долларов товаров на Китай приходится 370 миллионов, или более 90%. При этом и здесь "излишки" собственного производства США в разы меньше того, что поставляла Поднебесная - американский экспорт составлял лишь 39 миллионов долларов.
Компании Штатов также активно покупали в Китае бижутерию - на нее приходилось две трети всего импорта, или 612 миллионов долларов. Это в 2,4 раза больше, чем Штаты продали другим странам в прошлом году.
Наконец, две трети париков, накладных бород и ресниц Штаты везут из Китая. При этом если их закупки у Пекина
составляют 879 миллионов долларов, то сами Штаты поставляют на мировые рынки этих товаров на сумму в 12 раз меньше.
Также на Поднебесную в прошлом году пришлось половина всех поставленных в Штаты ремешков и браслетов для часов, галстуков и шейных платков, перчаток и варежек, колготок и носков, а также резиновой обуви.