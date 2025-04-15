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В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 15.04.2025
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17:04 15.04.2025 (обновлено: 17:51 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/poshliny-2011399489.html
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 15.04.2025
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая
Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:04:00+03:00
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китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и накладных ресниц, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. В 2024 году американские компании закупали в Поднебесной 96% всех импортных зонтов, а также 85% запчастей для них. Хотя в Штатах есть собственные производители зонтов, в случае полной остановки импорта они не смогут закрыть "дыру" в спросе - за рубеж страна отправила зонтов лишь на 36 миллионов долларов, хотя ввозила их на 490 миллионов долларов. Аналогичная ситуация и с расческами, бигуди и аксессуарами для волос: среди импортированных на 409 миллионов долларов товаров на Китай приходится 370 миллионов, или более 90%. При этом и здесь "излишки" собственного производства США в разы меньше того, что поставляла Поднебесная - американский экспорт составлял лишь 39 миллионов долларов. Компании Штатов также активно покупали в Китае бижутерию - на нее приходилось две трети всего импорта, или 612 миллионов долларов. Это в 2,4 раза больше, чем Штаты продали другим странам в прошлом году. Наконец, две трети париков, накладных бород и ресниц Штаты везут из Китая. При этом если их закупки у Пекина составляют 879 миллионов долларов, то сами Штаты поставляют на мировые рынки этих товаров на сумму в 12 раз меньше. Также на Поднебесную в прошлом году пришлось половина всех поставленных в Штаты ремешков и браслетов для часов, галстуков и шейных платков, перчаток и варежек, колготок и носков, а также резиновой обуви.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html
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сша
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В США рассказали о последствиях введения пошлин на импорт из Китая

США останутся без зонтов и аксессуаров для волос из Китая из-за введения пошлин

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение США заградительных пошлин на импорт из Китая оставит страну без зонтов и аксессуаров для волос, а также значительного количества бижутерии, париков и накладных ресниц, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
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Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
10 апреля, 05:40
В 2024 году американские компании закупали в Поднебесной 96% всех импортных зонтов, а также 85% запчастей для них. Хотя в Штатах есть собственные производители зонтов, в случае полной остановки импорта они не смогут закрыть "дыру" в спросе - за рубеж страна отправила зонтов лишь на 36 миллионов долларов, хотя ввозила их на 490 миллионов долларов.
Аналогичная ситуация и с расческами, бигуди и аксессуарами для волос: среди импортированных на 409 миллионов долларов товаров на Китай приходится 370 миллионов, или более 90%. При этом и здесь "излишки" собственного производства США в разы меньше того, что поставляла Поднебесная - американский экспорт составлял лишь 39 миллионов долларов.
Компании Штатов также активно покупали в Китае бижутерию - на нее приходилось две трети всего импорта, или 612 миллионов долларов. Это в 2,4 раза больше, чем Штаты продали другим странам в прошлом году.
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Наконец, две трети париков, накладных бород и ресниц Штаты везут из Китая. При этом если их закупки у Пекина составляют 879 миллионов долларов, то сами Штаты поставляют на мировые рынки этих товаров на сумму в 12 раз меньше.
Также на Поднебесную в прошлом году пришлось половина всех поставленных в Штаты ремешков и браслетов для часов, галстуков и шейных платков, перчаток и варежек, колготок и носков, а также резиновой обуви.
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КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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