Рейтинг@Mail.ru
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:23 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011405937.html
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март - РИА Новости, 15.04.2025
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март
Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:23:00+03:00
2025-04-15T17:23:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4636a2289576cda24c67b47c1bd2deed.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, продано более 17,1 тысячи тонн мяса птицы, свыше 5 тысяч тонн свинины, 945,4 тонны говядины и 135,7 тонны баранины. В среднем покупатели приобретали 751 тонну мясных изделий в день. В пресс-службе отметили, что в марте больше всего увеличился спрос на баранину – плюс 10% к показателям месяца ранее. Также на 6% вырос спрос на мясо птицы, более чем на 3% – на свинину и говядину. Специалисты порекомендовали покупать мясо на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией. За качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе. К реализации допускаются только образцы, которые прошли обязательные физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Всего с начала года было проведено более 20 тысяч исследований говядины, свинины, баранины и мяса птицы.
https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011404454.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5df8d2f27017c1be870a55adcbef1168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март

Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в магазинах Подмосковья в марте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГовядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Говядина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, продано более 17,1 тысячи тонн мяса птицы, свыше 5 тысяч тонн свинины, 945,4 тонны говядины и 135,7 тонны баранины. В среднем покупатели приобретали 751 тонну мясных изделий в день.
Реутов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Более 400 козырьков подъездов многоэтажек очистили от мусора в Подмосковье
Вчера, 17:20
В пресс-службе отметили, что в марте больше всего увеличился спрос на баранину – плюс 10% к показателям месяца ранее. Также на 6% вырос спрос на мясо птицы, более чем на 3% – на свинину и говядину. Специалисты порекомендовали покупать мясо на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией.
За качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе. К реализации допускаются только образцы, которые прошли обязательные физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Всего с начала года было проведено более 20 тысяч исследований говядины, свинины, баранины и мяса птицы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала