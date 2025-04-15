https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011405937.html
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март - РИА Новости, 15.04.2025
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март
Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:23:00+03:00
2025-04-15T17:23:00+03:00
2025-04-15T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, продано более 17,1 тысячи тонн мяса птицы, свыше 5 тысяч тонн свинины, 945,4 тонны говядины и 135,7 тонны баранины. В среднем покупатели приобретали 751 тонну мясных изделий в день. В пресс-службе отметили, что в марте больше всего увеличился спрос на баранину – плюс 10% к показателям месяца ранее. Также на 6% вырос спрос на мясо птицы, более чем на 3% – на свинину и говядину. Специалисты порекомендовали покупать мясо на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией. За качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе. К реализации допускаются только образцы, которые прошли обязательные физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Всего с начала года было проведено более 20 тысяч исследований говядины, свинины, баранины и мяса птицы.
https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011404454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март
Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в магазинах Подмосковья в марте
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, продано более 17,1 тысячи тонн мяса птицы, свыше 5 тысяч тонн свинины, 945,4 тонны говядины и 135,7 тонны баранины. В среднем покупатели приобретали 751 тонну мясных изделий в день.
В пресс-службе отметили, что в марте больше всего увеличился спрос на баранину – плюс 10% к показателям месяца ранее. Также на 6% вырос спрос на мясо птицы, более чем на 3% – на свинину и говядину. Специалисты порекомендовали покупать мясо на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией.
За качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе. К реализации допускаются только образцы, которые прошли обязательные физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Всего с начала года было проведено более 20 тысяч исследований говядины, свинины, баранины и мяса птицы.