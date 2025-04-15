https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011405937.html

Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март

Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март - РИА Новости, 15.04.2025

Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март

Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:23:00+03:00

2025-04-15T17:23:00+03:00

2025-04-15T17:23:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998826293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4636a2289576cda24c67b47c1bd2deed.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Около 23,3 тысячи тонн мяса реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за март, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, продано более 17,1 тысячи тонн мяса птицы, свыше 5 тысяч тонн свинины, 945,4 тонны говядины и 135,7 тонны баранины. В среднем покупатели приобретали 751 тонну мясных изделий в день. В пресс-службе отметили, что в марте больше всего увеличился спрос на баранину – плюс 10% к показателям месяца ранее. Также на 6% вырос спрос на мясо птицы, более чем на 3% – на свинину и говядину. Специалисты порекомендовали покупать мясо на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией. За качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья, подчеркнули в пресс-службе. К реализации допускаются только образцы, которые прошли обязательные физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. Всего с начала года было проведено более 20 тысяч исследований говядины, свинины, баранины и мяса птицы.

https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011404454.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)