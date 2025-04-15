https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011404454.html

Более 400 козырьков подъездов многоэтажек очистили от мусора в Подмосковье

Более 400 козырьков подъездов многоэтажек очистили от мусора в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2025

Более 400 козырьков подъездов многоэтажек очистили от мусора в Подмосковье

Специалисты коммунальных служб Подмосковья провели работы по очистке от мусора более 400 подъездных козырьков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:20:00+03:00

2025-04-15T17:20:00+03:00

2025-04-15T17:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты коммунальных служб Подмосковья провели работы по очистке от мусора более 400 подъездных козырьков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, например, уборка прошла в городском округе Коломна на улице Новая, дом 13; городском округе Реутов на улице Комсомольская, дом 25; а также в городском округе Химки на улице Строителей, дом 4. Для проведения работ по очистке козырька над подъездом многоквартирного дома жители могут связаться со своей управляющей организацией или обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. В случае, когда управляющая организация не реагирует, то жителям следует обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011370710.html

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московская область (подмосковье)