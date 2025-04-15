https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011370710.html

Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали

Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали - РИА Новости, 15.04.2025

Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали

Сначала текущего года строители провели капитальных ремонт фасадов в 104 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:03:00+03:00

2025-04-15T15:03:00+03:00

2025-04-15T15:03:00+03:00

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московская область (подмосковье)

красногорск

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сначала текущего года строители провели капитальных ремонт фасадов в 104 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Больше всего фасадов обновили в Балашихе – 58, Красногорске – 11, а также в Солнечногорске – 9. Так, в состав работ вошла замена облицовочных материалов, утепление стен, обновление водоотводящих конструкций и восстановление архитектурной привлекательности домов. Также 19 домов обновили по бескаркасной системе утепления – методом теплоизоляции. При таком методе утеплитель крепится к стене без использования каркаса или обрешетки.

https://ria.ru/20250415/regportal-2011350621.html

московская область (подмосковье)

красногорск

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, балашиха