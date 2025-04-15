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Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали - РИА Новости, 15.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:03 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011370710.html
Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали
Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали - РИА Новости, 15.04.2025
Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали
Сначала текущего года строители провели капитальных ремонт фасадов в 104 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:03:00+03:00
2025-04-15T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сначала текущего года строители провели капитальных ремонт фасадов в 104 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Больше всего фасадов обновили в Балашихе – 58, Красногорске – 11, а также в Солнечногорске – 9. Так, в состав работ вошла замена облицовочных материалов, утепление стен, обновление водоотводящих конструкций и восстановление архитектурной привлекательности домов. Также 19 домов обновили по бескаркасной системе утепления – методом теплоизоляции. При таком методе утеплитель крепится к стене без использования каркаса или обрешетки.
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московская область (подмосковье), красногорск, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Балашиха
Фасады в 104 многоэтажках Подмосковья капитально отремонтировали

Капитальный ремонт фасадов в 104 многоэтажках выполнили в Подмосковье

© Фото : Портал Правительства Московской областиКапитальный ремонт фасадов в Подмосковье
Капитальный ремонт фасадов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Капитальный ремонт фасадов в Подмосковье
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сначала текущего года строители провели капитальных ремонт фасадов в 104 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Больше всего фасадов обновили в Балашихе – 58, Красногорске – 11, а также в Солнечногорске – 9.
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Так, в состав работ вошла замена облицовочных материалов, утепление стен, обновление водоотводящих конструкций и восстановление архитектурной привлекательности домов.
Также 19 домов обновили по бескаркасной системе утепления – методом теплоизоляции. При таком методе утеплитель крепится к стене без использования каркаса или обрешетки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскБалашиха
 
 
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