Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине
Генсек НАТО Рютте: переговоры по Украине идут нелегким путем
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Одессу во вторник заявил, что переговоры по урегулированию на Украине "нелегкие".
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"Мы говорили о важных переговорах, которые президент Дональд Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти обсуждения нелегки… но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", - заявил он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
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Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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