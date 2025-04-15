https://ria.ru/20250415/peregovory-2011421351.html

Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине

Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Одессу во вторник заявил, что переговоры по урегулированию на Украине "нелегкие". РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:04:00+03:00

2025-04-15T18:04:00+03:00

2025-04-15T18:04:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Одессу во вторник заявил, что переговоры по урегулированию на Украине "нелегкие". "Мы говорили о важных переговорах, которые президент Дональд Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти обсуждения нелегки… но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", - заявил он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250405/saldo-2009493448.html

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в мире, украина, россия, одесса, владимир путин, дональд трамп, марк рютте, нато