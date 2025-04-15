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Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине - РИА Новости, 15.04.2025
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18:04 15.04.2025
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Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине
Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Одессу во вторник заявил, что переговоры по урегулированию на Украине "нелегкие". РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:04:00+03:00
2025-04-15T18:04:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Одессу во вторник заявил, что переговоры по урегулированию на Украине "нелегкие". "Мы говорили о важных переговорах, которые президент Дональд Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти обсуждения нелегки… но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", - заявил он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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в мире, украина, россия, одесса, владимир путин, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Одесса, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО оценил ход переговоров по Украине

Генсек НАТО Рютте: переговоры по Украине идут нелегким путем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Одессу во вторник заявил, что переговоры по урегулированию на Украине "нелегкие".
«
"Мы говорили о важных переговорах, которые президент Дональд Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться положить конец войне и обеспечить прочный мир. Эти обсуждения нелегки… но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", - заявил он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Сальдо назвал ввод на Украину миротворцев НАТО неприемлемым
5 апреля, 10:13
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
НАТО обещала Украине необратимый путь в альянс, заявил Рютте
4 апреля, 14:38
 
В миреУкраинаРоссияОдессаВладимир ПутинДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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