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СМИ: Blackrock хочет контролировать только два порта Панамского канала - РИА Новости, 15.04.2025
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05:35 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/panamskiy-kanal-2011281221.html
СМИ: Blackrock хочет контролировать только два порта Панамского канала
СМИ: Blackrock хочет контролировать только два порта Панамского канала - РИА Новости, 15.04.2025
СМИ: Blackrock хочет контролировать только два порта Панамского канала
Американская инвестиционная компания BlackRock хочет получить от компании CK Hutchison Holdings контроль только над двумя портами в Панамском канале, контроль... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:35:00+03:00
2025-04-15T05:35:00+03:00
экономика
китай
панамский канал
гонконг
дональд трамп
си цзиньпин
марко рубио
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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Американская инвестиционная компания BlackRock хочет получить от компании CK Hutchison Holdings контроль только над двумя портами в Панамском канале, контроль над еще 41 портом планирует получить итальянская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник. По данным источника издания, BlackRock, которая стремится купить 43 порта у гонконгской компании CK Hutchison Holdings, намерена взять под контроль только два стратегических порта на Панамском канале, в то время как Terminal Investment Limited (TiL), контролируемая MSC, будет иметь контрольный пакет акций в остальных 41. "Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля", - сказал источник. В настоящее время, как пишет издание, CK Hutchison имеет 80-процентную долю в 43 портах. Ранее СМИ сообщили, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки. Соглашение якобы должны были подписать до 2 апреля. Четвертого апреля газета New York Post со ссылкой на источники в американской инвестиционной компании BlackRock сообщила, что в BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским консорциумом двух стратегических портов в Панамском канале, и сделка состоится. По условиям сделки CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь". При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
https://ria.ru/20250410/tramp-2010583581.html
https://ria.ru/20250410/panama-2010359639.html
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009381905.html
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панамский канал
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экономика, китай, панамский канал, гонконг, дональд трамп, си цзиньпин, марко рубио
Экономика, Китай, Панамский канал, Гонконг, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марко Рубио
СМИ: Blackrock хочет контролировать только два порта Панамского канала

SCMP: Blackrock хочет контролировать только два порта Панамского канала

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 апр - РИА Новости. Американская инвестиционная компания BlackRock хочет получить от компании CK Hutchison Holdings контроль только над двумя портами в Панамском канале, контроль над еще 41 портом планирует получить итальянская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источник.
По данным источника издания, BlackRock, которая стремится купить 43 порта у гонконгской компании CK Hutchison Holdings, намерена взять под контроль только два стратегических порта на Панамском канале, в то время как Terminal Investment Limited (TiL), контролируемая MSC, будет иметь контрольный пакет акций в остальных 41.
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"Таким образом, в целом BlackRock не является владельцем большинства всего портфеля", - сказал источник.
В настоящее время, как пишет издание, CK Hutchison имеет 80-процентную долю в 43 портах.
Ранее СМИ сообщили, что гонконгская компания CK Hutchison Holdings не подпишет соглашение о продаже двух своих стратегических портов в Панамском канале, так как власти Китая объявили о начале антимонопольного расследования в отношении сделки. Соглашение якобы должны были подписать до 2 апреля.
Четвертого апреля газета New York Post со ссылкой на источники в американской инвестиционной компании BlackRock сообщила, что в BlackRock считают, что у властей Китая в итоге не будет возражений против покупки возглавляемым ею американским консорциумом двух стратегических портов в Панамском канале, и сделка состоится.
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По условиям сделки CK Hutchison предпринимателя Ли Цзячэна продаст глобальные портовые активы инвесторам во главе с американской BlackRock за 22,8 миллиарда долларов. Среди этих активов - контрольный пакет акций и операционный контроль над двумя портами, расположенными по обе стороны Панамского канала.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что китайский лидер Си Цзиньпин раздражен планом гонконгской компании продать порты Панамского канала американскому бизнесу.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
При этом операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено рассказал РИА Новости, что Китай не принимает никакого участия в его непосредственной эксплуатации. Он пояснил, что заявления Трампа о переходе Панамского канала под контроль Китая связаны с работой двух портов, которыми управляет CK Hutchinson Holdings, базирующаяся в Гонконге. По словам Морено, у этой компании в управлении находятся порты в Англии, Средиземном море, Малайзии, на Ближнем Востоке, но "акцент был сделан на Панаме".
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Китай не будет возражать против продажи панамских портов, пишут СМИ
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ЭкономикаКитайПанамский каналГонконгДональд ТрампСи ЦзиньпинМарко Рубио
 
 
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