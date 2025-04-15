https://ria.ru/20250415/ovchinskiy-2011267908.html

Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках

Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках - РИА Новости, 15.04.2025

Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы по программе реновации расселили 30 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:20:00+03:00

2025-04-15T10:20:00+03:00

2025-04-15T10:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы по программе реновации расселили 30 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Первый жилой комплекс, построенный в Кузьминках по реновации, был заселен в 2018 году."Сегодня количество таких ЖК достигло 16, в них суммарно оборудовано 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В новые квартиры в Кузьминках переехали жители 30 полностью расселенных домов. Всего в районе предстоит расселить 287 домов, новое жилье получат свыше 64 тысяч москвичей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Старые дома снесут, а на их месте подготовят площадки для строительства новостроек по реновации.На первых этажах новых ЖК обустроят помещения для социально-бытовых объектов и сервисов, например, аптек, медицинских и образовательных учреждений, магазины, ПВЗ, бьюти-салоны.Дворы новостроек благоустроят, там высадят деревья, оборудуют зоны для спорта и отдыха.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы