Рейтинг@Mail.ru
Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ovchinskiy-2011267908.html
Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках
Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках - РИА Новости, 15.04.2025
Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках
В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы по программе реновации расселили 30 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:20:00+03:00
2025-04-15T10:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы по программе реновации расселили 30 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Первый жилой комплекс, построенный в Кузьминках по реновации, был заселен в 2018 году."Сегодня количество таких ЖК достигло 16, в них суммарно оборудовано 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В новые квартиры в Кузьминках переехали жители 30 полностью расселенных домов. Всего в районе предстоит расселить 287 домов, новое жилье получат свыше 64 тысяч москвичей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Старые дома снесут, а на их месте подготовят площадки для строительства новостроек по реновации.На первых этажах новых ЖК обустроят помещения для социально-бытовых объектов и сервисов, например, аптек, медицинских и образовательных учреждений, магазины, ПВЗ, бьюти-салоны.Дворы новостроек благоустроят, там высадят деревья, оборудуют зоны для спорта и отдыха.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5f567ae015e0e2e204184c7d901f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Жители старых домов в Кузьминках получили квартиры в новостройках

В Кузьминках по реновации расселили жителей 30 домов

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы по программе реновации расселили 30 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Первый жилой комплекс, построенный в Кузьминках по реновации, был заселен в 2018 году.
"Сегодня количество таких ЖК достигло 16, в них суммарно оборудовано 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В новые квартиры в Кузьминках переехали жители 30 полностью расселенных домов. Всего в районе предстоит расселить 287 домов, новое жилье получат свыше 64 тысяч москвичей", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Старые дома снесут, а на их месте подготовят площадки для строительства новостроек по реновации.
На первых этажах новых ЖК обустроят помещения для социально-бытовых объектов и сервисов, например, аптек, медицинских и образовательных учреждений, магазины, ПВЗ, бьюти-салоны.
Дворы новостроек благоустроят, там высадят деревья, оборудуют зоны для спорта и отдыха.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей
12 апреля, 13:55
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала