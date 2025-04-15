https://ria.ru/20250415/ovchinskiy-2011266828.html
Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы
Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы - РИА Новости, 15.04.2025
Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы
Жители Москвы, которые в рамках реновации воспользовались цифровыми сервисами, смогут принять участие в программе "Миллион призов", рассказал министр... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:20:00+03:00
2025-04-15T07:20:00+03:00
2025-04-15T13:51:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Москвы, которые в рамках реновации воспользовались цифровыми сервисами, смогут принять участие в программе "Миллион призов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Полученные баллы участники могут обменивать на скидки в заведениях общепита, магазинах, аптеках города и другие товары и услуги от партнеров "Миллион призов". Однако, чтобы получить их, нужно воспользоваться услугами электронного сервиса "Переезд по программе реновации"."Сейчас горожанам доступно шесть услуг суперсервиса: запись на осмотр квартиры, подача заявления на устранение строительных дефектов, загрузка документов, запись на подписание договора и посещение нотариуса, а также помощь при переезде. В рамках последней москвичи могут бесплатно заказать автомобиль и грузчиков. Для получения городских баллов участнику программы реновации необходимо авторизоваться на портале mos.ru после получения уведомления о переселении и воспользоваться услугами Суперсервиса", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Когда человек воспользуется какими-либо услугами, то получит 200-500 баллов по программе лояльности "Миллион призов". Баллы будут начислены после того, как в личном кабинете появится подтверждение об оказании услуги. Кроме того, такая опция доступна однократно за каждую услугу и в случае заполненной учетной записи на городском портале.Сервис по помощи при переезде по реновации появился в 2020 году. С его помощью можно получать уведомления о каждом этапе переселения, а также информационные услуги. Сервисом с момента запуска воспользовались около 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20250413/rekonstruktsiya-2010903506.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы
Пользователи сервиса "Помощь в переезде" станут участниками "Миллиона призов"
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Москвы, которые в рамках реновации воспользовались цифровыми сервисами, смогут принять участие в программе "Миллион призов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Полученные баллы участники могут обменивать на скидки в заведениях общепита, магазинах, аптеках города и другие товары и услуги от партнеров "Миллион призов". Однако, чтобы получить их, нужно воспользоваться услугами электронного сервиса "Переезд по программе реновации".
"Сейчас горожанам доступно шесть услуг суперсервиса: запись на осмотр квартиры, подача заявления на устранение строительных дефектов, загрузка документов, запись на подписание договора и посещение нотариуса, а также помощь при переезде. В рамках последней москвичи могут бесплатно заказать автомобиль и грузчиков. Для получения городских баллов участнику программы реновации необходимо авторизоваться на портале mos.ru после получения уведомления о переселении и воспользоваться услугами Суперсервиса", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Когда человек воспользуется какими-либо услугами, то получит 200-500 баллов по программе лояльности "Миллион призов". Баллы будут начислены после того, как в личном кабинете появится подтверждение об оказании услуги. Кроме того, такая опция доступна однократно за каждую услугу и в случае заполненной учетной записи на городском портале.
Сервис по помощи при переезде по реновации появился в 2020 году. С его помощью можно получать уведомления о каждом этапе переселения, а также информационные услуги. Сервисом с момента запуска воспользовались около 100 тысяч человек.