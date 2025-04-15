https://ria.ru/20250415/ovchinskiy-2011266828.html

Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы

Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы - РИА Новости, 15.04.2025

Пользователи сервисов программы реновации смогут получить городские баллы

Жители Москвы, которые в рамках реновации воспользовались цифровыми сервисами, смогут принять участие в программе "Миллион призов", рассказал министр... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:20:00+03:00

2025-04-15T07:20:00+03:00

2025-04-15T13:51:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Москвы, которые в рамках реновации воспользовались цифровыми сервисами, смогут принять участие в программе "Миллион призов", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Полученные баллы участники могут обменивать на скидки в заведениях общепита, магазинах, аптеках города и другие товары и услуги от партнеров "Миллион призов". Однако, чтобы получить их, нужно воспользоваться услугами электронного сервиса "Переезд по программе реновации"."Сейчас горожанам доступно шесть услуг суперсервиса: запись на осмотр квартиры, подача заявления на устранение строительных дефектов, загрузка документов, запись на подписание договора и посещение нотариуса, а также помощь при переезде. В рамках последней москвичи могут бесплатно заказать автомобиль и грузчиков. Для получения городских баллов участнику программы реновации необходимо авторизоваться на портале mos.ru после получения уведомления о переселении и воспользоваться услугами Суперсервиса", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Когда человек воспользуется какими-либо услугами, то получит 200-500 баллов по программе лояльности "Миллион призов". Баллы будут начислены после того, как в личном кабинете появится подтверждение об оказании услуги. Кроме того, такая опция доступна однократно за каждую услугу и в случае заполненной учетной записи на городском портале.Сервис по помощи при переезде по реновации появился в 2020 году. С его помощью можно получать уведомления о каждом этапе переселения, а также информационные услуги. Сервисом с момента запуска воспользовались около 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20250413/rekonstruktsiya-2010903506.html

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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы