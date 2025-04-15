https://ria.ru/20250415/novoseltsev-2011459151.html

Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области

Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области - РИА Новости, 15.04.2025

Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области

Выставка "Рубежи воинской доблести Калужского края", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась во вторник в музейно-краеведческом... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:54:00+03:00

2025-04-15T20:54:00+03:00

2025-04-15T21:00:00+03:00

калужская область

калужская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Выставка "Рубежи воинской доблести Калужского края", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась во вторник в музейно-краеведческом комплексе "Усадьба Золотаревых" в Калуге, также прошла презентация одноименной книги, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. В торжественном мероприятии принял участие спикер Заксобрания области Геннадий Новосельцев. "Сегодня мы начинаем череду торжеств, посвященных самому главному празднику этого года – 80-летию Великой Победы. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, подготовившим выставку, и авторам книги – Виталию Анатольевичу Бессонову и Олегу Николаевичу Комиссару и, конечно, нашему издателю – Сергею Ивановичу Захарову", – приводит пресс-служба слова Новосельцева. Спикер облпарламента убежден, что книга о рубежах воинской доблести займет достойное место в школьных музеях и библиотеках и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Конечно, в эти дни мы не можем не вспомнить об участниках специальной военной операции. Само время проводит исторические аналогии – подкоп на Зайцевой горе в 1942 году и уникальная операция, проход по газовой трубе, сейчас в Судже. Эти подвиги вошли в историю нашего государства. Мы храним преемственность, и те ребята, которые сейчас на передовой, являются достойными продолжателями дела наших дедов и прадедов", – отметил Новосельцев. Генеральный директор музея-заповедника Виталий Бессонов отметил, что на выставке представлены экспонаты, которые хранятся в разных музеях Калужской области. Он выразил уверенность, что в дальнейшем выставку посетят все школьники Калуги, а также многие жители и учащиеся области. Выставка стала продолжением совместной работы Заксобрания, министерства культуры и туризма области и объединенного музея-заповедника по сохранению памяти о героических сражениях, проходивших на Калужской земле. Так, в регионе насчитываются 18 населенных пунктов, удостоенных звания "Город воинской доблести", "Рубеж воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести". Закон о почетных званиях был принят депутатами облпарламента в 2013 году. Книга о рубежах воинской доблести издана по инициативе регионального парламента. Она позволяет узнать историю каждого из 18 городов и рубежей, при этом рассказ о каждом населенном пункте сопровождается QR-кодом для просмотра видеоматериалов. Также в книге представлены различные иллюстрации, в том числе карты времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250414/shapsha-2011238997.html

https://ria.ru/20250414/efremov-2011208017.html

калужская область

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калужская область, 80-летие победы в великой отечественной войне