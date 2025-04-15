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Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области - РИА Новости, 15.04.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:54 15.04.2025 (обновлено: 21:00 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/novoseltsev-2011459151.html
Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области
Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области - РИА Новости, 15.04.2025
Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области
Выставка "Рубежи воинской доблести Калужского края", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась во вторник в музейно-краеведческом... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:54:00+03:00
2025-04-15T21:00:00+03:00
калужская область
калужская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Выставка "Рубежи воинской доблести Калужского края", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась во вторник в музейно-краеведческом комплексе "Усадьба Золотаревых" в Калуге, также прошла презентация одноименной книги, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. В торжественном мероприятии принял участие спикер Заксобрания области Геннадий Новосельцев. "Сегодня мы начинаем череду торжеств, посвященных самому главному празднику этого года – 80-летию Великой Победы. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, подготовившим выставку, и авторам книги – Виталию Анатольевичу Бессонову и Олегу Николаевичу Комиссару и, конечно, нашему издателю – Сергею Ивановичу Захарову", – приводит пресс-служба слова Новосельцева. Спикер облпарламента убежден, что книга о рубежах воинской доблести займет достойное место в школьных музеях и библиотеках и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Конечно, в эти дни мы не можем не вспомнить об участниках специальной военной операции. Само время проводит исторические аналогии – подкоп на Зайцевой горе в 1942 году и уникальная операция, проход по газовой трубе, сейчас в Судже. Эти подвиги вошли в историю нашего государства. Мы храним преемственность, и те ребята, которые сейчас на передовой, являются достойными продолжателями дела наших дедов и прадедов", – отметил Новосельцев. Генеральный директор музея-заповедника Виталий Бессонов отметил, что на выставке представлены экспонаты, которые хранятся в разных музеях Калужской области. Он выразил уверенность, что в дальнейшем выставку посетят все школьники Калуги, а также многие жители и учащиеся области. Выставка стала продолжением совместной работы Заксобрания, министерства культуры и туризма области и объединенного музея-заповедника по сохранению памяти о героических сражениях, проходивших на Калужской земле. Так, в регионе насчитываются 18 населенных пунктов, удостоенных звания "Город воинской доблести", "Рубеж воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести". Закон о почетных званиях был принят депутатами облпарламента в 2013 году. Книга о рубежах воинской доблести издана по инициативе регионального парламента. Она позволяет узнать историю каждого из 18 городов и рубежей, при этом рассказ о каждом населенном пункте сопровождается QR-кодом для просмотра видеоматериалов. Также в книге представлены различные иллюстрации, в том числе карты времен Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250414/shapsha-2011238997.html
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калужская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
Калужская область, Калужская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Новосельцев: издана книга о рубежах воинской доблести Калужской области

Новосельцев: книгу о рубежах воинской доблести представили в Калуге

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской областиСпикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на презентации книги "Рубежи воинской доблести Калужского края"
Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на презентации книги Рубежи воинской доблести Калужского края - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Калужской области
Спикер Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев на презентации книги "Рубежи воинской доблести Калужского края"
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Выставка "Рубежи воинской доблести Калужского края", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась во вторник в музейно-краеведческом комплексе "Усадьба Золотаревых" в Калуге, также прошла презентация одноименной книги, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
В торжественном мероприятии принял участие спикер Заксобрания области Геннадий Новосельцев.
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"Сегодня мы начинаем череду торжеств, посвященных самому главному празднику этого года – 80-летию Великой Победы. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, подготовившим выставку, и авторам книги – Виталию Анатольевичу Бессонову и Олегу Николаевичу Комиссару и, конечно, нашему издателю – Сергею Ивановичу Захарову", – приводит пресс-служба слова Новосельцева.
Спикер облпарламента убежден, что книга о рубежах воинской доблести займет достойное место в школьных музеях и библиотеках и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
"Конечно, в эти дни мы не можем не вспомнить об участниках специальной военной операции. Само время проводит исторические аналогии – подкоп на Зайцевой горе в 1942 году и уникальная операция, проход по газовой трубе, сейчас в Судже. Эти подвиги вошли в историю нашего государства. Мы храним преемственность, и те ребята, которые сейчас на передовой, являются достойными продолжателями дела наших дедов и прадедов", – отметил Новосельцев.
Генеральный директор музея-заповедника Виталий Бессонов отметил, что на выставке представлены экспонаты, которые хранятся в разных музеях Калужской области. Он выразил уверенность, что в дальнейшем выставку посетят все школьники Калуги, а также многие жители и учащиеся области.
Выставка стала продолжением совместной работы Заксобрания, министерства культуры и туризма области и объединенного музея-заповедника по сохранению памяти о героических сражениях, проходивших на Калужской земле. Так, в регионе насчитываются 18 населенных пунктов, удостоенных звания "Город воинской доблести", "Рубеж воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести". Закон о почетных званиях был принят депутатами облпарламента в 2013 году.
Книга о рубежах воинской доблести издана по инициативе регионального парламента. Она позволяет узнать историю каждого из 18 городов и рубежей, при этом рассказ о каждом населенном пункте сопровождается QR-кодом для просмотра видеоматериалов. Также в книге представлены различные иллюстрации, в том числе карты времен Великой Отечественной войны.
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Калужская областьКалужская область80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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