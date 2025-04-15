https://ria.ru/20250415/nikolaev-2011506922.html

Олег Николаев: развиваем цифровые сервисы для удобства жителей Чувашии

Олег Николаев: развиваем цифровые сервисы для удобства жителей Чувашии - РИА Новости, 16.04.2025

Олег Николаев: развиваем цифровые сервисы для удобства жителей Чувашии

Индекс цифрового развития Чувашии в 2024 году составил 88,32% при запланированном показателе 81,5%; сегодня все массовые социальные услуги оказываются жителям... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-15T21:05:00+03:00

2025-04-15T21:05:00+03:00

2025-04-16T09:29:00+03:00

жкх

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Индекс цифрового развития Чувашии в 2024 году составил 88,32% при запланированном показателе 81,5%; сегодня все массовые социальные услуги оказываются жителям региона в электронном виде, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Как отмечается в сообщении, благодаря этому Чувашская Республика поднялась на 8 позиций в рейтинге цифровизации, заняв 35-е место среди субъектов РФ. В минувшем году около 413 тысяч заявок были поданы жителями республики именно через интернет-порталы. "Тот факт, что большинство людей выбирают электронный способ получения услуг, свидетельствует о его удобстве и комфорте, а значит, мы движемся в верном направлении. При этом важнейшей задачей становится обеспечение безопасности персональных данных. Нам удается успешно решать этот вопрос, имеются все необходимые ресурсы для дальнейшего роста и совершенствования", - приводятся в сообщении слова главы Чувашской Республики Олега Николаева. Лидерами по уровню цифровой зрелости в республике стали отрасли здравоохранения, образования и госуправления, достигнув показателей в 100%, 97,7% и 95,8%, соответственно. Так, стопроцентная цифровизация медицинского обслуживания позволяет дистанционно записаться на прием к врачам, а также получить консультации. Сервис электронных медицинских карт доступен всем жителям, использующим личный кабинет пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг. В 2024 году Минспорт Чувашии по итогам Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации физической культуры и спорта третий год подряд был признан лучшим региональным органом управления в этой сфере. Активно проходят процессы цифровизации и в сфере городского хозяйства, завязанные на платформе ГИС ЖКХ: 78,7% жильцов многоквартирных домов оплату коммунальных услуг проводят в режим онлайн. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, а для проведения общих собраний собственников жилья создан удобный ресурс "Госуслуги.Дом". Это позволит исключить факты фальсификации протоколов общих собраний в управляющих компаниях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250410/nikolaev-2010528448.html

https://ria.ru/20250401/blagoustroystvo-2008623675.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)