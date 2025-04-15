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Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 15.04.2025
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11:32 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011325945.html
Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 15.04.2025
Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с убедительной победой на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:32:00+03:00
2025-04-15T11:32:00+03:00
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россия
сергей нарышкин
александр лукашенко
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с убедительной победой на президентских выборах и добавил, что в России не сомневались в результатах волеизъявления граждан Белоруссии. "Искренне рад за результаты состоявшихся выборов. Воспользуюсь возможностью лично вас поздравить с победой. Мы не сомневались в результатах. Победа убедительная, которая доказывает, что население Белоруссии, избиратели, поддерживают и внутриполитический, и внешнеполитический курс страны, который определяет президент республики", - сказал Нарышкин.
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белоруссия, россия, сергей нарышкин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Сергей Нарышкин, Александр Лукашенко, В мире
Нарышкин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Нарышкин: в России не сомневались в результатах выборов президента Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МИНСК, 15 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поздравил его с убедительной победой на президентских выборах и добавил, что в России не сомневались в результатах волеизъявления граждан Белоруссии.
"Искренне рад за результаты состоявшихся выборов. Воспользуюсь возможностью лично вас поздравить с победой. Мы не сомневались в результатах. Победа убедительная, которая доказывает, что население Белоруссии, избиратели, поддерживают и внутриполитический, и внешнеполитический курс страны, который определяет президент республики", - сказал Нарышкин.
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