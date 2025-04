https://ria.ru/20250415/nalog-2011465409.html

В США около 22 тысяч налоговиков согласились уволиться, пишут СМИ

В США около 22 тысяч налоговиков согласились уволиться, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

В США около 22 тысяч налоговиков согласились уволиться, пишут СМИ

Около 22 тысяч сотрудников налогового управления США (IRS) согласились уволиться на фоне усилий администрации президента страны Дональда Трампа по сокращению... РИА Новости, 15.04.2025

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Около 22 тысяч сотрудников налогового управления США (IRS) согласились уволиться на фоне усилий администрации президента страны Дональда Трампа по сокращению численности госслужащих, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, до вступления Трампа в должность президента США в IRS работали около 100 тысяч человек. "Около 22 тысяч сотрудников налоговой службы США подписались под последним предложением администрации Трампа об увольнении... По условиям отложенного предложения администрации Трампа об увольнении сотрудники, которые примут сделку, будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск до сентября, а затем покинут свои федеральные должности", - говорится в сообщении. Газета отмечает, что некоторые сотрудники, принявшие предложение, всё еще могут отказаться от увольнения. Как пишет New York Times, потеря трети персонала службы может уменьшить объем собираемых федеральным правительством доходов, а нынешние и бывшие сотрудники IRS заявили газете, что служба уже была вынуждена отказаться от ряда проверок из-за сокращений, вследствие чего американские налогоплательщики "могут почувствовать себя более смелыми", чтобы попытаться избежать уплаты налогов. В марте агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники передавало, что IRS рассматривает возможность снизить число сотрудников в рамках инициативы Департамента государственной эффективности США (DOGE) по сокращению бюджетных расходов, при этом за февраль управление уволило несколько тысяч работников. Ранее газета New York Times писала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство из около 200 тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

