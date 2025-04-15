https://ria.ru/20250415/nalichnye-2011268999.html

Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных

Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных - РИА Новости, 15.04.2025

Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных

Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не случится — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций, рассказал РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:17:00+03:00

2025-04-15T02:17:00+03:00

2025-04-15T02:17:00+03:00

эльман мехтиев

кредчек

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не случится — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".Он напомнил, что согласно вступающему в силу в сентябре закону № 41-ФЗ, банк при подозрении на несанкционированное снятие должен на 48 часов ограничить операции по карте. Параллельно вводится лимит на выдачу наличных — максимум 50 тысяч рублей в сутки. По счетам, которые попали в базу ЦБ, как использованные мошенниками, лимит установят в размере 100 тысяч рублей в месяц.По мнению Мехтиева, мера коснется в основном дроперов или прочих лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении. Помимо этого, она поможет снизить потери из-за применения мошенниками методов социальной инженерии."Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз ("надо спасать средства", "нужна помощь в операции по поимке мошенника" и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в "уме и здравии", — отметил он.Поэтому любые нетипичные действия клиента банк может расценить, как подозрительные.

https://ria.ru/20250410/dengi-2010358891.html

https://ria.ru/20250322/vklady-2006612932.html

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эльман мехтиев, кредчек, центральный банк рф (цб рф), экономика