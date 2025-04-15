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Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных - РИА Новости, 15.04.2025
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02:17 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/nalichnye-2011268999.html
Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных
Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных - РИА Новости, 15.04.2025
Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных
Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не случится — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций, рассказал РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T02:17:00+03:00
2025-04-15T02:17:00+03:00
эльман мехтиев
кредчек
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не случится — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".Он напомнил, что согласно вступающему в силу в сентябре закону № 41-ФЗ, банк при подозрении на несанкционированное снятие должен на 48 часов ограничить операции по карте. Параллельно вводится лимит на выдачу наличных — максимум 50 тысяч рублей в сутки. По счетам, которые попали в базу ЦБ, как использованные мошенниками, лимит установят в размере 100 тысяч рублей в месяц.По мнению Мехтиева, мера коснется в основном дроперов или прочих лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении. Помимо этого, она поможет снизить потери из-за применения мошенниками методов социальной инженерии."Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз ("надо спасать средства", "нужна помощь в операции по поимке мошенника" и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в "уме и здравии", — отметил он.Поэтому любые нетипичные действия клиента банк может расценить, как подозрительные.
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эльман мехтиев, кредчек, центральный банк рф (цб рф), экономика
Эльман Мехтиев, Кредчек, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Россиянам раскрыли, кому на самом деле ограничат выдачу наличных

Финансист Мехтиев исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снятие наличных в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Никакого массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не случится — оно затронет лишь тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".
Он напомнил, что согласно вступающему в силу в сентябре закону № 41-ФЗ, банк при подозрении на несанкционированное снятие должен на 48 часов ограничить операции по карте. Параллельно вводится лимит на выдачу наличных — максимум 50 тысяч рублей в сутки. По счетам, которые попали в базу ЦБ, как использованные мошенниками, лимит установят в размере 100 тысяч рублей в месяц.
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По мнению Мехтиева, мера коснется в основном дроперов или прочих лиц, замеченных в недобросовестном финансовом поведении. Помимо этого, она поможет снизить потери из-за применения мошенниками методов социальной инженерии.
"Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз ("надо спасать средства", "нужна помощь в операции по поимке мошенника" и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в "уме и здравии", — отметил он.
Поэтому любые нетипичные действия клиента банк может расценить, как подозрительные.
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Эльман МехтиевКредчекЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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