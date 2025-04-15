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Российские спасатели завершили операцию в Мьянме - РИА Новости, 15.04.2025
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11:28 15.04.2025 (обновлено: 11:37 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/myanma-2011324619.html
Российские спасатели завершили операцию в Мьянме
Российские спасатели завершили операцию в Мьянме - РИА Новости, 15.04.2025
Российские спасатели завершили операцию в Мьянме
Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме, последняя группа спасателей МЧС РФ возвращается в Москву, сообщается в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:28:00+03:00
2025-04-15T11:37:00+03:00
мьянма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме, последняя группа спасателей МЧС РФ возвращается в Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в конце марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число жертв подземных толчков превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены."Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме. Последняя группа спасателей МЧС России возвращается из Республики Союз Мьянма в Москву. На борту самолета Ил-76 ведомства 50 спасателей и медиков", - говорится в сообщении МЧС РФ.Отмечается, что российская группировка работала в одном из наиболее пострадавших районов государства, в Мандалае и его окрестностях. Там же, как сообщается, был развернут полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям, с населением работали психологи МЧС России, уточнили в ведомстве."В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20250411/myanma-2010791905.html
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мьянма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Мьянма, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
Российские спасатели завершили операцию в Мьянме

Российские спасатели завершили операцию в Мьянме после землетрясения

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме, последняя группа спасателей МЧС РФ возвращается в Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в конце марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число жертв подземных толчков превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены.
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"Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме. Последняя группа спасателей МЧС России возвращается из Республики Союз Мьянма в Москву. На борту самолета Ил-76 ведомства 50 спасателей и медиков", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Отмечается, что российская группировка работала в одном из наиболее пострадавших районов государства, в Мандалае и его окрестностях. Там же, как сообщается, был развернут полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.
За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям, с населением работали психологи МЧС России, уточнили в ведомстве.
"В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших", - добавили в МЧС.
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МьянмаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и ТаиландеВ мире
 
 
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