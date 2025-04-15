https://ria.ru/20250415/myanma-2011324619.html

Российские спасатели завершили операцию в Мьянме

Российские спасатели завершили операцию в Мьянме - РИА Новости, 15.04.2025

Российские спасатели завершили операцию в Мьянме

Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме, последняя группа спасателей МЧС РФ возвращается в Москву, сообщается в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:28:00+03:00

2025-04-15T11:28:00+03:00

2025-04-15T11:37:00+03:00

мьянма

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008655259_0:54:1033:635_1920x0_80_0_0_cbb6d7c02ed6ae1e51a11d60d09e98d8.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме, последняя группа спасателей МЧС РФ возвращается в Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в конце марта, толчки ощущались в пяти соседних странах. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число жертв подземных толчков превысило 3,6 тысячи человек, около 5 тысяч ранены."Российские спасатели завершили международную спасательную операцию в Мьянме. Последняя группа спасателей МЧС России возвращается из Республики Союз Мьянма в Москву. На борту самолета Ил-76 ведомства 50 спасателей и медиков", - говорится в сообщении МЧС РФ.Отмечается, что российская группировка работала в одном из наиболее пострадавших районов государства, в Мандалае и его окрестностях. Там же, как сообщается, был развернут полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям, с населением работали психологи МЧС России, уточнили в ведомстве."В поисках выживших специалисты МЧС России обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиацией МЧС России в Мьянму доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250411/myanma-2010791905.html

https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010961262.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мьянма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире