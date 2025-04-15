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В центре Москвы начали наносить разметку для репетиций и Парада Победы - РИА Новости, 15.04.2025
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15:49 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/moskva-2011382525.html
В центре Москвы начали наносить разметку для репетиций и Парада Победы
В центре Москвы начали наносить разметку для репетиций и Парада Победы - РИА Новости, 15.04.2025
В центре Москвы начали наносить разметку для репетиций и Парада Победы
Временную разметку для репетиций и Парада Победы начали наносить в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:49:00+03:00
2025-04-15T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Временную разметку для репетиций и Парада Победы начали наносить в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, всего будет шесть полос протяженностью 1084 метра каждая. Кроме того, желтые линии появятся на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади. Разметка будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы 9 мая. Работы проводим в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что для нанесения временной разметки используем специальную нитрокраску желтого цвета. "Просим водителей быть внимательнее на указанном участке. Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В центре Москвы начали наносить разметку для репетиций и Парада Победы

В центре Москвы начали наносить временную разметку для репетиций и Парада Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Тверскую улицу в Москве
Вид на Тверскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Тверскую улицу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Временную разметку для репетиций и Парада Победы начали наносить в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, всего будет шесть полос протяженностью 1084 метра каждая. Кроме того, желтые линии появятся на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади. Разметка будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы 9 мая. Работы проводим в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что для нанесения временной разметки используем специальную нитрокраску желтого цвета.
"Просим водителей быть внимательнее на указанном участке. Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - уточняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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