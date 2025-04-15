https://ria.ru/20250415/moskva-2011342228.html
В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов
В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в рамках месячника по благоустройству, который проходит в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:47:00+03:00
2025-04-15T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице с 1 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы проведем промывку свыше 13 тысяч вентшахт по всему городу, при необходимости покрасим металлические решетки и обновим гранитную облицовку", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что для промывки используются специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон". "С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахт коллекторов, в этом году приведем в порядок более 300 объектов. При проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.
https://ria.ru/20250415/moskva-2011295174.html
https://ria.ru/20250404/biryukov-2009264470.html
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городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Петр Бирюков
В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов
Заммэра Бирюков: в Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице с 1 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы проведем промывку свыше 13 тысяч вентшахт по всему городу, при необходимости покрасим металлические решетки и обновим гранитную облицовку", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для промывки используются специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".
"С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахт коллекторов, в этом году приведем в порядок более 300 объектов. При проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.