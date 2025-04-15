https://ria.ru/20250415/moskva-2011342228.html

В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов

В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов - РИА Новости, 15.04.2025

В Москве промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в рамках месячника по благоустройству, который проходит в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:47:00+03:00

2025-04-15T12:47:00+03:00

2025-04-15T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов в рамках месячника по благоустройству, который проходит в столице с 1 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы проведем промывку свыше 13 тысяч вентшахт по всему городу, при необходимости покрасим металлические решетки и обновим гранитную облицовку", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что для промывки используются специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон". "С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахт коллекторов, в этом году приведем в порядок более 300 объектов. При проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.

https://ria.ru/20250415/moskva-2011295174.html

https://ria.ru/20250404/biryukov-2009264470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, россия, петр бирюков