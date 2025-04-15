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Более 1,3 миллиарда поездок совершили по карте москвича в 2024 году - РИА Новости, 15.04.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:00 15.04.2025 (обновлено: 10:01 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/moskva-2011302901.html
Более 1,3 миллиарда поездок совершили по карте москвича в 2024 году
Более 1,3 миллиарда поездок совершили по карте москвича в 2024 году - РИА Новости, 15.04.2025
Более 1,3 миллиарда поездок совершили по карте москвича в 2024 году
Более 1,3 миллиарда поездок совершили жители столицы по карте москвича в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента информационных... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:00:00+03:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 1,3 миллиарда поездок совершили жители столицы по карте москвича в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента информационных технологий. "Проезд в транспорте Москвы и Подмосковья – одна из самых востребованных функций карты москвича. Только в 2024 году горожане совершили по ней более 1,3 миллиарда поездок", - рассказали в пресс-службе. Как отметила руководитель проекта "Карта москвича" Олеся Кузьмина, слова которой приводятся в сообщении, сегодня карта есть почти у 5 миллионов горожан. "Самая востребованная ее функция - бесплатный или льготный проезд в транспорте. За прошлый (2024 - ред.) год ею воспользовались более 4 миллионов горожан. Среди них свыше 1,9 миллиона пенсионеров, 597,5 тысячи студентов, а почти 640 тысяч человек - это люди с инвалидностью и их семьи", - уточнила Кузьмина.
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москва, московская область (подмосковье)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская область (Подмосковье)
Более 1,3 миллиарда поездок совершили по карте москвича в 2024 году

Жители столицы в 2024 году совершили 1,3 миллиарда поездок по карте москвича

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСоциальная карта москвича
Социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Социальная карта москвича. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 1,3 миллиарда поездок совершили жители столицы по карте москвича в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента информационных технологий.
«
"Проезд в транспорте Москвы и Подмосковья – одна из самых востребованных функций карты москвича. Только в 2024 году горожане совершили по ней более 1,3 миллиарда поездок", - рассказали в пресс-службе.
Как отметила руководитель проекта "Карта москвича" Олеся Кузьмина, слова которой приводятся в сообщении, сегодня карта есть почти у 5 миллионов горожан.
"Самая востребованная ее функция - бесплатный или льготный проезд в транспорте. За прошлый (2024 - ред.) год ею воспользовались более 4 миллионов горожан. Среди них свыше 1,9 миллиона пенсионеров, 597,5 тысячи студентов, а почти 640 тысяч человек - это люди с инвалидностью и их семьи", - уточнила Кузьмина.
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