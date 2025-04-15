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Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.04.2025
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17:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011408713.html
Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.04.2025
Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Псковский областной суд 18 апреля рассмотрит жалобу защиты ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:48:00+03:00
2025-04-15T17:48:00+03:00
происшествия
россия
наталья ильина
псковский областной суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Псковский областной суд 18 апреля рассмотрит жалобу защиты ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на ее заключение под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Девятого апреля Псковский городской суд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщали РИА Новости в горсуде, во вторник поступила жалоба адвоката Ильиной на ее арест. "Рассмотрение жалобы (на арест Ильиной – ред.) состоится в пятницу в 14 часов", – сказала собеседница агентства. Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html
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происшествия, россия, наталья ильина, псковский областной суд, псковский государственный университет (псковгу)
Происшествия, Россия, Наталья Ильина, Псковский областной суд, Псковский государственный университет (ПсковГУ)
Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве

Суд 18 апреля рассмотрит жалобу на арест ректора Ильиной по делу о мошенничестве

© РИА НовостиРектор Псковского государственного университета Наталья Ильина в суде
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в суде - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Псковский областной суд 18 апреля рассмотрит жалобу защиты ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на ее заключение под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Девятого апреля Псковский городской суд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщали РИА Новости в горсуде, во вторник поступила жалоба адвоката Ильиной на ее арест.
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"Рассмотрение жалобы (на арест Ильиной – ред.) состоится в пятницу в 14 часов", – сказала собеседница агентства.
Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
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