https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011408713.html

Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве

Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.04.2025

Суд рассмотрит жалобу на арест ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве

Псковский областной суд 18 апреля рассмотрит жалобу защиты ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:48:00+03:00

2025-04-15T17:48:00+03:00

2025-04-15T17:48:00+03:00

происшествия

россия

наталья ильина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Псковский областной суд 18 апреля рассмотрит жалобу защиты ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, арестованной по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на ее заключение под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Девятого апреля Псковский городской суд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщали РИА Новости в горсуде, во вторник поступила жалоба адвоката Ильиной на ее арест. "Рассмотрение жалобы (на арест Ильиной – ред.) состоится в пятницу в 14 часов", – сказала собеседница агентства. Как сообщала областная прокуратура, ректор ПсковГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.

https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html

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происшествия, россия, наталья ильина, псковский областной суд, псковский государственный университет (псковгу)