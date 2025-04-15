https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011383773.html

В Москве задержали соучастника мошенников, обокравших пенсионера

В Москве задержали соучастника мошенников, обокравших пенсионера - РИА Новости, 15.04.2025

В Москве задержали соучастника мошенников, обокравших пенсионера

В Москве задержали соучастника аферистов, которые обокрали пенсионера почти на 2 миллиона рублей, представившись полицейскими, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:17:00+03:00

2025-04-15T16:17:00+03:00

2025-04-15T16:17:00+03:00

происшествия

ставропольский край

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Москве задержали соучастника аферистов, которые обокрали пенсионера почти на 2 миллиона рублей, представившись полицейскими, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В начале апреля в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в полицию обратился 87-летний москвич и рассказал, что 1 апреля ему позвонил неизвестный, который представился полицейским и поинтересовался, есть ли у пенсионера наличные деньги. Мошенник убедил его, что деньги нужно передать сотруднику полиции, чтобы их задекларировать. Доверившись, пенсионер отдал лжеполицейскому почти 2 миллиона рублей. "В рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере в Москве был задержан уроженец Ставропольского края. По предварительным данным, подозреваемый сознался", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html

ставропольский край

москва

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происшествия, ставропольский край, москва