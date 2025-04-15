https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011365544.html

В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет

В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет - РИА Новости, 15.04.2025

В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет

Хорошевский суд Москвы приговорил к пяти годам двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве на контрактах на изготовление протезов для инвалидов, сообщили... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:41:00+03:00

2025-04-15T14:41:00+03:00

2025-04-15T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к пяти годам двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве на контрактах на изготовление протезов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Харченко Дмитрий Сергеевич, Чернышов Андрей Владимирович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. По данным столичной прокуратуры, заместитель начальника отдела социальных программ одного из территориальных отделений Фонда социального страхования (ФСС) Харченко и генеральный директор ООО "Эндолайт Центр" Чернышов, вступив между собой в преступный сговор, с апреля 2021 по август 2022 года организовали заключение шести контрактов на изготовление протезов для инвалидов по цене выше рыночной на 4,8 миллиона рублей. На эту сумму суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных солидарно более 4,8 млн рублей в пользу ГУ-МОРО ФСС РФ.

https://ria.ru/20250407/arest-2009873099.html

https://realty.ria.ru/20250402/genprokuratura-2008833445.html

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