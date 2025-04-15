Рейтинг@Mail.ru
В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011365544.html
В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет
В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет
Хорошевский суд Москвы приговорил к пяти годам двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве на контрактах на изготовление протезов для инвалидов, сообщили... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:41:00+03:00
2025-04-15T14:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к пяти годам двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве на контрактах на изготовление протезов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Харченко Дмитрий Сергеевич, Чернышов Андрей Владимирович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. По данным столичной прокуратуры, заместитель начальника отдела социальных программ одного из территориальных отделений Фонда социального страхования (ФСС) Харченко и генеральный директор ООО "Эндолайт Центр" Чернышов, вступив между собой в преступный сговор, с апреля 2021 по август 2022 года организовали заключение шести контрактов на изготовление протезов для инвалидов по цене выше рыночной на 4,8 миллиона рублей. На эту сумму суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных солидарно более 4,8 млн рублей в пользу ГУ-МОРО ФСС РФ.
https://ria.ru/20250407/arest-2009873099.html
https://realty.ria.ru/20250402/genprokuratura-2008833445.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве фигурантов дела об афере на протезах осудили на пять лет

Обоих фигурантов дела о мошенничестве при изготовлении протезов осудили на 5 лет

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к пяти годам двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве на контрактах на изготовление протезов для инвалидов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Харченко Дмитрий Сергеевич, Чернышов Андрей Владимирович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Тюменской области задержали подозреваемых в телефонных аферах
7 апреля, 17:44
По данным столичной прокуратуры, заместитель начальника отдела социальных программ одного из территориальных отделений Фонда социального страхования (ФСС) Харченко и генеральный директор ООО "Эндолайт Центр" Чернышов, вступив между собой в преступный сговор, с апреля 2021 по август 2022 года организовали заключение шести контрактов на изготовление протезов для инвалидов по цене выше рыночной на 4,8 миллиона рублей.
На эту сумму суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных солидарно более 4,8 млн рублей в пользу ГУ-МОРО ФСС РФ.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Генпрокурор предложил урегулировать работу риелторов, помогающих аферистам
2 апреля, 10:41
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала