https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011289619.html

МВД предупредило о новой мошеннической схеме

МВД предупредило о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 15.04.2025

МВД предупредило о новой мошеннической схеме

Мошенники запустили новую схему и теперь пытаются украсть у россиян деньги и персональные данные, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:15:00+03:00

2025-04-15T09:15:00+03:00

2025-04-15T11:19:00+03:00

технологии

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мошенники запустили новую схему и теперь пытаются украсть у россиян деньги и персональные данные, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале. "Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России", — рассказали в ведомстве.Жертву уверяют, что у нее якобы не поданы сведения о доходах за прошлый год в форме 3-НДФЛ, и предлагают записаться на прием, для чего требуют сообщить либо паспортные данные, либо ИНН, пояснили в МВД.В ведомстве напомнили, что в телефонных разговорах не следует сообщать никакие сведения, а записаться на прием в налоговую инспекцию можно самостоятельно с помощью сервиса ФНС.По данным ЦБ, за 2024 год мошенники похитили у клиентов российских банков рекордную сумму — 27,5 миллиарда рублей. Это более чем в 1,7 раза больше, чем годом ранее. А число мошеннических операций со средствами физических лиц в прошлом году достигло 1,196 миллиона.

https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html

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технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)