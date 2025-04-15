https://ria.ru/20250415/mordovija-2011456610.html
"Роснано" запустило первый в России завод по производству солнечных модулей
"Роснано" запустило первый в России завод по производству солнечных модулей - РИА Новости, 15.04.2025
"Роснано" запустило первый в России завод по производству солнечных модулей
"Роснано" и правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей, объем инвестиций в проект превысил 620... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:34:00+03:00
2025-04-15T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Роснано" и правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей, сообщили в компании. "Группа "Роснано" и Правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей... Производительность предприятия составляет 10 МВт в год, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск завода позволит реализовать значительный потенциал солнечной энергетики в сфере ЖКХ. Солнечная генерация представляет собой недорогой источник энергии для конечных потребителей, что способствует снижению затрат на электроэнергию, добавили там. В компании объяснили, что гибкие солнечные модули легче и тоньше традиционных, в которых применяется стекло. Их можно устанавливать на любые крыши и фасады. Они безопасны по нагрузке для жилого фонда, не рассчитанного на дополнительный вес оборудования. "Установка на исторических зданиях не нарушает архитектурный облик, модули лучше работают при частичной затененности и в рассеянном свете, что повышает эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Большая часть этих систем не имеет аналогов в России и СНГ. Более того, отечественные модули превосходят по характеристикам многие импортные образцы", - отметили в "Роснано". Такие производства можно развернуть в других регионах, сократить логистику и создать рабочие места. Основными потребителями станут системные интеграторы решений на альтернативных источниках энергии. Кроме того, микрогенерация может привлечь частные инвестиции, что будет способствовать финансированию как объектов генерации, так и новых локальных производств.
https://ria.ru/20241003/uchenye-1976088242.html
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россия, роснано, снг, технологии
Наука, Россия, Роснано, СНГ, Технологии
"Роснано" запустило первый в России завод по производству солнечных модулей
"Роснано" запустило в Мордовии завод по производству гибких солнечных модулей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Роснано" и правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей, сообщили в компании.
«
"Группа "Роснано
" и Правительство Республики Мордовия запустили первый в России
завод по производству гибких солнечных модулей... Производительность предприятия составляет 10 МВт в год, объем инвестиций в проект превысил 620 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск завода позволит реализовать значительный потенциал солнечной энергетики в сфере ЖКХ. Солнечная генерация представляет собой недорогой источник энергии для конечных потребителей, что способствует снижению затрат на электроэнергию, добавили там.
В компании объяснили, что гибкие солнечные модули легче и тоньше традиционных, в которых применяется стекло. Их можно устанавливать на любые крыши и фасады. Они безопасны по нагрузке для жилого фонда, не рассчитанного на дополнительный вес оборудования.
«
"Установка на исторических зданиях не нарушает архитектурный облик, модули лучше работают при частичной затененности и в рассеянном свете, что повышает эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Большая часть этих систем не имеет аналогов в России и СНГ
. Более того, отечественные модули превосходят по характеристикам многие импортные образцы", - отметили в "Роснано".
Такие производства можно развернуть в других регионах, сократить логистику и создать рабочие места. Основными потребителями станут системные интеграторы решений на альтернативных источниках энергии.
Кроме того, микрогенерация может привлечь частные инвестиции, что будет способствовать финансированию как объектов генерации, так и новых локальных производств.