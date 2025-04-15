https://ria.ru/20250415/minoborony-2011286577.html

ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении

ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении - РИА Новости, 15.04.2025

ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении

Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:56:00+03:00

2025-04-15T07:56:00+03:00

2025-04-15T11:29:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный дрон "Баба-Яга" на сумском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах, предоставленных ведомством, видно уничтожение живой силы противника, средств связи, БПЛА и бронетехники ВСУ на сумском направлении расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".

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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы украины