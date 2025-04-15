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ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 15.04.2025 (обновлено: 11:29 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011286577.html
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении - РИА Новости, 15.04.2025
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении
Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:56:00+03:00
2025-04-15T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный дрон "Баба-Яга" на сумском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах, предоставленных ведомством, видно уничтожение живой силы противника, средств связи, БПЛА и бронетехники ВСУ на сумском направлении расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279579.html
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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный дрон "Баба-Яга" на сумском направлении.
Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах, предоставленных ведомством, видно уничтожение живой силы противника, средств связи, БПЛА и бронетехники ВСУ на сумском направлении расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ
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