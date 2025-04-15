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ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении - РИА Новости, 15.04.2025
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении
Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:56:00+03:00
2025-04-15T07:56:00+03:00
2025-04-15T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военнослужащие центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили более 10 единиц техники ВСУ, живую силу противника и ударный дрон "Баба-Яга" на сумском направлении. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах, предоставленных ведомством, видно уничтожение живой силы противника, средств связи, БПЛА и бронетехники ВСУ на сумском направлении расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более десяти единиц техники на Сумском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 10 единиц техники на Сумском направлении