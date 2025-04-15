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Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
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05:13 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011279441.html
Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области
Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 15.04.2025
Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области
Расчеты гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:13:00+03:00
2025-04-15T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Ежедневно артиллеристы-десантники наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ. "Разведчиками было обнаружено, что украинские боевики стягивают подразделения в лесной массив, рассредоточивают их, оборудуют позиции и планируют дальнейшие действия. Расчеты гаубиц Д-30 получили задачу на уничтожение живой силы в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА нанесли удары по целям. Поставленная задача была выполнена, взводные опорные пункты с живой силой ВСУ, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены", - сказали в ведомстве. Огневое поражение ВСУ ведется на дальности в несколько десятков километров. Расчеты применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудий корректируют беспилотники. Все расчеты взаимозаменяемы.
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279000.html
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курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в приграничном районе Курской области

Минобороны: расчёты Д-30 уничтожили опорники ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Север" выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Ежедневно артиллеристы-десантники наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ.
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"Разведчиками было обнаружено, что украинские боевики стягивают подразделения в лесной массив, рассредоточивают их, оборудуют позиции и планируют дальнейшие действия. Расчеты гаубиц Д-30 получили задачу на уничтожение живой силы в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА нанесли удары по целям. Поставленная задача была выполнена, взводные опорные пункты с живой силой ВСУ, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены", - сказали в ведомстве.
Огневое поражение ВСУ ведется на дальности в несколько десятков километров. Расчеты применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ.
Работу орудий корректируют беспилотники. Все расчеты взаимозаменяемы.
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