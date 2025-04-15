https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278885.html
"Земледелие" заминировало подходы к позициям под Красноармейском
"Земледелие" заминировало подходы к позициям под Красноармейском - РИА Новости, 15.04.2025
"Земледелие" заминировало подходы к позициям под Красноармейском
Расчет инженерной системы "Земледелие" российской группировки войск "Центр" дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на красноармейском... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:06:00+03:00
2025-04-15T05:06:00+03:00
2025-04-15T05:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Расчет инженерной системы "Земледелие" российской группировки войск "Центр" дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на красноармейском направлении зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки войск "Центр" заминировали подходы к позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета инженерной системы, получив данные от расчетов БПЛА о местоположении района возможной контратаки противника с использованием бронетехники, скрытно выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и залпом 122-миллиметровых боеприпасов удаленно заминировали район местности, где, предположительно, должна была передвигаться техника и пехота противника.
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РИА Новости
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технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Земледелие" заминировало подходы к позициям под Красноармейском
Минобороны: "Земледелие" заминировало подходы к позициям под Красноармейском
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Расчет инженерной системы "Земледелие" российской группировки войск "Центр" дистанционно заминировал подходы к позициям российских войск на красноармейском направлении зоны СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки войск "Центр" заминировали подходы к позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что военнослужащие расчета инженерной системы, получив данные от расчетов БПЛА о местоположении района возможной контратаки противника с использованием бронетехники, скрытно выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя боевую машину из походного положения в боевое, военнослужащие навели установку на цель и залпом 122-миллиметровых боеприпасов удаленно заминировали район местности, где, предположительно, должна была передвигаться техника и пехота противника.