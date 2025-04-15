https://ria.ru/20250415/minoborony-2011266953.html

Минобороны рассказало, как СССР спас от голода жителей Австрии в 1945 году

Минобороны рассказало, как СССР спас от голода жителей Австрии в 1945 году - РИА Новости, 15.04.2025

Минобороны рассказало, как СССР спас от голода жителей Австрии в 1945 году

Советский Союз в 1945 году спас от голода население Австрии, освобожденной от нацистов, сохранив уклад и права жителей этой страны - об этом рассказывается в... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T00:14:00+03:00

2025-04-15T00:14:00+03:00

2025-04-15T00:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

австрия

вена

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

министерство обороны рф (минобороны рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Советский Союз в 1945 году спас от голода население Австрии, освобожденной от нацистов, сохранив уклад и права жителей этой страны - об этом рассказывается в новых рассекреченных архивных материалах, опубликованных министерством обороны РФ. Документы опубликованы на сайте Минобороны РФ к 80-й годовщине окончания Венской стратегической наступательной операции, одной из ключевых стратегических операций Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. В новом мультимедийном проекте "Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай" на сайте военного ведомства опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были представлены широкой общественности. После оккупации Австрии германскими войсками, как свидетельствуют архивные материалы, жизненный уровень населения резко снизился. Была введена карточная система на продукты питания, а промышленные товары активно скупались немцами за их марки, которые оценивались значительно выше реальной стоимости. В результате страна в короткие сроки осталась без самых необходимых предметов потребления. После того, как немцы потеряли контроль над Украиной, продовольственные карточки стали отовариваться лишь эпизодически и далеко не в полном объеме. Крестьяне, производившие продукты питания, обязаны были сдавать 80% своей продукции, оставляя себе право распоряжаться лишь оставшимися 20%. "Материальное положение подавляющего большинства населения было очень плохое. Все продукты выдавались по карточкам. На месяц мы получали на человека по 125 грамм масла, по одному килограмма мяса, 5,4 килограмма хлеба и 100 грамм маргарина, фашисты получали больше остальных. Им выдавали специальные талоны… Немецкие газеты и радио все время твердили, что русские жестоко обращаются с населением, насилуют женщин, убивают детей и т.д. Но, когда пришли русские, ничего этого не случилось", - говорилось в информационной сводке политуправления 3-го Украинского фронта о положении в освобожденных районах Австрии и Венгрии. Еще в 1943 году советский лидер Иосиф Сталин начал задумываться о будущем Австрии, отмечает Минобороны РФ. В октябре того же года на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании была принята декларация, подчеркивавшая непризнание аншлюса - аннексии Австрии, совершенной Германией в 1938 году, и стремление к восстановлению свободной и независимой Австрии. Также указывалась ответственность австрийского государства за участие в войне на стороне Германии. Таким образом, советское руководство, находясь в разгаре войны, закладывало основу для возможных отношений с послевоенной Австрией. "Объяснить населению, что Красная Армия вошла в пределы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости. Разъяснить, что Красная Армия стоит на точке зрения московской декларации союзников о независимости Австрии и будет содействовать восстановлению порядка, существовавшего в Австрии до 1938 года, т.е. до вторжения немцев в Австрию", - указывалось в директиве Ставки Верховного Главнокомандования о от 2 апреля 1945 года командующим войсками и членам военных советов 2-го и 3-го Украинских фронтов в связи с вступлением войск на территорию Австрии. В директивах для войск, действующих в Австрии, подчеркивалась необходимость корректного обращения с местным населением, строгого разграничения австрийцев и немецких оккупантов. Военным комендатурам предписывалось формировать временные органы местного самоуправления, назначая бургомистров и старост из числа австрийцев. В обращении к жителям Вены акцентировалась цель Красной Армии - освобождение города от немецкого господства, а не конфронтация с мирным населением. Горожан призывали оставаться на местах, чтобы избежать гибели при эвакуации, организованно препятствовать минированию мостов, разрушению зданий и вывозу имущества немецкими войсками. Отмечалось, что сохранение исторических памятников и инфраструктуры зависит от совместных усилий. "Жители города Вены! Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, которое может спокойно заниматься своим мирным трудом… Час освобождения столицы Австрии - Вены - от немецкого господства настал. Но отступающие немецко-фашистские войска хотят превратить и Вену в поле боя, как это они сделали в Будапеште", – было написано в обращении командующего войсками 3-го Украинского фронта от 3 апреля 1945 года к жителям Вены. Также в документе уточнялось, что задача советских войск - исключительно ликвидация нацистских военных структур, а не оккупация Австрии. Отрицались пропагандистские мифы о "зверствах" Красной Армии, подтверждался принцип уважения к быту, частной собственности и правам граждан. При освобождении советскими частями Австрии местные жители выходили на улицы, приветствуя бойцов Красной Армии восторженными возгласами и демонстрируя свое дружественное отношение: "Житель села Баумгартен рабочий Томас Прешли показал: "Несмотря на строгий приказ немецких властей эвакуироваться, все население деревни осталось. Все мы торжественно встретили Красную Армию – освободительницу от гитлеризма". Двадцать седьмого апреля 1945 года в Австрии было образовано новое правительство во главе с Карлом Реннером, которое взяло курс на демократические преобразования. Реннер писал Сталину, что Австрия на грани возникновения голода и эпидемий. Ситуация с продовольствием в освобожденной от гитлеровских войск Австрии была настолько критической, что новый канцлер этой страны вынужден был просить помощи у СССР. В ответном письме Сталин пообещал всяческой содействие со стороны СССР. Советский лидер обозначил объемы предполагаемых поставок продовольствия: продовольственный паек жителям Вены будет увеличен до 100%, начиная с июня 1945 года и до нового урожая, с уборкой которого, как ожидалось, Австрия решит свою продовольственную проблему. "Ваше последнее послание получил. Как я понял, продовольственное положение в Вене неблагополучно. В связи с этим советское правительство решило оказать Вене помощь продовольствием в обмен на товары, которые австрийской правительство может предоставить Советскому Союзу. Имеется в виду – оказать такую помощь, чтобы увеличить продовольственный паек в Вене от 50 до 100% с начала июня", - писал Сталин Реннеру.

https://ria.ru/20250414/1597014618.html

https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html

https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html

https://ria.ru/20250413/vov-2006288755.html

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австрия, вена, ссср, иосиф сталин (джугашвили), министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне