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В Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции - РИА Новости, 15.04.2025
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10:04 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/migratsiya-2011304011.html
В Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции
В Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции - РИА Новости, 15.04.2025
В Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции
Полиция ликвидировала межрегиональный канал незаконной миграции в Калининградской области и Москве, по которому в Россию нелегально въехали около 40... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:04:00+03:00
2025-04-15T10:04:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полиция ликвидировала межрегиональный канал незаконной миграции в Калининградской области и Москве, по которому в Россию нелегально въехали около 40 иностранцев, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Межрегиональный канал незаконной миграции ликвидирован в Калининградской области и Москве", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что трое граждан одной из стран Центральной Азии помогали своим соотечественникам въехать на территорию РФ. Находясь в Москве, они подыскивали иностранцев, имеющих затруднения при получении разрешений на въезд в Россию в законном порядке. "Злоумышленники наняли пятерых жителей Калининграда, которые за денежное вознаграждение оформляли для приезжих фиктивные приглашения. По документам, содержащим заведомо ложные сведения о цели въезда, иностранцы незаконно получали визы и прибывали в Россию. При этом они не доезжали до приглашающей стороны, а отправлялись в другие регионы. По такой схеме границу пересекли около 40 мигрантов. За оказанные услуги приезжие платили от 2 до 15 тысяч рублей", - пояснила Волк. Фигуранты задержаны, у них изъята документация, имеющая доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20250409/ljubertsy-2010271865.html
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происшествия, россия, калининградская область, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Калининградская область, Москва, Ирина Волк
В Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции

МВД: в Калининградской области и Москве ликвидировали канал нелегальной миграции

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полиция ликвидировала межрегиональный канал незаконной миграции в Калининградской области и Москве, по которому в Россию нелегально въехали около 40 иностранцев, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Межрегиональный канал незаконной миграции ликвидирован в Калининградской области и Москве", - написала Волк в Telegram-канале.
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Следствие предварительно установило, что трое граждан одной из стран Центральной Азии помогали своим соотечественникам въехать на территорию РФ. Находясь в Москве, они подыскивали иностранцев, имеющих затруднения при получении разрешений на въезд в Россию в законном порядке.
"Злоумышленники наняли пятерых жителей Калининграда, которые за денежное вознаграждение оформляли для приезжих фиктивные приглашения. По документам, содержащим заведомо ложные сведения о цели въезда, иностранцы незаконно получали визы и прибывали в Россию. При этом они не доезжали до приглашающей стороны, а отправлялись в другие регионы. По такой схеме границу пересекли около 40 мигрантов. За оказанные услуги приезжие платили от 2 до 15 тысяч рублей", - пояснила Волк.
Фигуранты задержаны, у них изъята документация, имеющая доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий.
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ПроисшествияРоссияКалининградская областьМоскваИрина Волк
 
 
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