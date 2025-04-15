https://ria.ru/20250415/metro-2011315466.html
В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро
В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро
Столичные полицейские задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности на станции метро "Нижегородская", сообщила пресс-служба УВД на Московском... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:48:00+03:00
2025-04-15T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Столичные полицейские задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности на станции метро "Нижегородская", сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене. "Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 43-летнего уроженца Костромской области возбуждено уголовное дело о побоях", — говорится в релизе.По данным следствия, инцидент произошел в вестибюле станции "Нижегородская". Мужчина, проходя мимо сотрудницы службы безопасности, проверявшей в тот момент другого пассажира, неожиданно нанес ей сильный удар кулаком. Женщина упала на пол. Ее доставили в больницу, где медики диагностировали у нее ушиб грудной клетки. Менее чем за сутки полицейские задержали подозреваемого. По его словам, причиной агрессии стали проблемы в личной жизни. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250409/podrostok-2010231468.html
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Мужчина внезапно ударил сотрудницу метро Москвы
Мужчина внезапно и сильно ударил кулаком в грудь сотрудницу метро Москвы. Полицейские его задержали менее чем за сутки. В УВД на Московском метрополитене рассказали, что, по словам мужчины, причиной агрессии стали проблемы в личной жизни.
2025-04-15T10:48
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происшествия, здоровье - общество, костромская область, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Костромская область, Россия
В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро
В Москве задержали 43-летнего мужчину, ударившего сотрудницу метро