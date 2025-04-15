https://ria.ru/20250415/manturov-2011338317.html

Мантуров рассказал о популярности Индонезии среди российских туристов

Мантуров рассказал о популярности Индонезии среди российских туристов - РИА Новости, 15.04.2025

Мантуров рассказал о популярности Индонезии среди российских туристов

Индонезию в 2024 году посетили 180 тысяч россиян, что на 13% выше доковидного уровня, Россию в свою очередь в прошлом году посетили 6 тысяч индонезийцев,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:43:00+03:00

2025-04-15T12:43:00+03:00

2025-04-15T12:43:00+03:00

в мире

индонезия

россия

денис мантуров

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ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Индонезию в 2024 году посетили 180 тысяч россиян, что на 13% выше доковидного уровня, Россию в свою очередь в прошлом году посетили 6 тысяч индонезийцев, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В прошлом году Индонезию посетили 180 тысяч россиян – это выше доковидного уровня на 13%. Рады растущему интересу индонезийских граждан к России – в 2024 году мы приняли 6 тысяч туристов из вашей страны", - сказал Мантуров в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Он добавил, что увеличение турпотоков во многом связано с возобновлением прямого авиасообщения между странами, а также упрощением визового режима. Сейчас граждане Индонезии могут получить электронную визу в Россию на срок пребывания до 16 дней.

https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html

индонезия

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в мире, индонезия, россия, денис мантуров