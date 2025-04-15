https://ria.ru/20250415/litsenziya-2011315927.html

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка - РИА Новости, 15.04.2025

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:53:00+03:00

2025-04-15T10:53:00+03:00

2025-04-15T10:53:00+03:00

экономика

россия

уфа

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, банк зарегистрирован в Уфе. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ. "Это самооздоровление системы. Центральный Банк в данном случае ведет себя исключительно исходя из закона, из того, что возникают риски для клиентов, действует только из этих соображений… Каких-то чисток, ничего такого нет", - сказал Аксаков. Также, по его словам, Банк России "максимально хотел бы, чтобы было больше банков". "Нет у него (ЦБ РФ - ред.) позиции уменьшать (количество банков - ред.), просто он все делает, чтобы банки в максимальном количестве сохранились, чтоб конкуренции больше было. Это все просто вынужденная мера", - подытожил Аксаков. На сайте регулятора указано, что Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным ЦБ, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

https://ria.ru/20250415/promtransbank-2011285435.html

https://ria.ru/20250409/tsb-2010233524.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, уфа, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф