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В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка - РИА Новости, 15.04.2025
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10:53 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/litsenziya-2011315927.html
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка - РИА Новости, 15.04.2025
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:53:00+03:00
2025-04-15T10:53:00+03:00
экономика
россия
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анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, банк зарегистрирован в Уфе. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ. "Это самооздоровление системы. Центральный Банк в данном случае ведет себя исключительно исходя из закона, из того, что возникают риски для клиентов, действует только из этих соображений… Каких-то чисток, ничего такого нет", - сказал Аксаков. Также, по его словам, Банк России "максимально хотел бы, чтобы было больше банков". "Нет у него (ЦБ РФ - ред.) позиции уменьшать (количество банков - ред.), просто он все делает, чтобы банки в максимальном количестве сохранились, чтоб конкуренции больше было. Это все просто вынужденная мера", - подытожил Аксаков. На сайте регулятора указано, что Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Также, по данным ЦБ, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
https://ria.ru/20250415/promtransbank-2011285435.html
https://ria.ru/20250409/tsb-2010233524.html
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экономика, россия, уфа, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Уфа, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии у Промтрансбанка

Депутат Аксаков назвал отзыв лицензии у Промтрансбанка самооздоровлением системы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у Промтрансбанка - это самооздоровление системы, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Банк России с 15 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, банк зарегистрирован в Уфе. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе РФ.
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"Это самооздоровление системы. Центральный Банк в данном случае ведет себя исключительно исходя из закона, из того, что возникают риски для клиентов, действует только из этих соображений… Каких-то чисток, ничего такого нет", - сказал Аксаков.
Также, по его словам, Банк России "максимально хотел бы, чтобы было больше банков".
"Нет у него (ЦБ РФ - ред.) позиции уменьшать (количество банков - ред.), просто он все делает, чтобы банки в максимальном количестве сохранились, чтоб конкуренции больше было. Это все просто вынужденная мера", - подытожил Аксаков.
На сайте регулятора указано, что Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Также, по данным ЦБ, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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ЭкономикаРоссияУфаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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