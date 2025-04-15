https://ria.ru/20250415/kursk-2011476660.html

После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия

После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия - РИА Новости, 15.04.2025

После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия

После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:42:00+03:00

2025-04-15T14:42:00+03:00

2025-04-15T23:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курск

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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. На седьмом, восьмом и девятом этажах дома в некоторых квартирах рухнули бетонные перекрытия, повреждена мебель, обгорели стены, а при тушении пожара комнаты были залиты водой. Кроме того, разбиты окна, а несколько балконов почти целиком разрушены. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. По данным СК, при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

https://realty.ria.ru/20250415/kursk-2011373778.html

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Последствия атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-15T14:42 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия