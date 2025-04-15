https://ria.ru/20250415/kursk-2011476660.html
После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия
После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия - РИА Новости, 15.04.2025
После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия
После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:42:00+03:00
2025-04-15T14:42:00+03:00
2025-04-15T23:42:00+03:00
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. На седьмом, восьмом и девятом этажах дома в некоторых квартирах рухнули бетонные перекрытия, повреждена мебель, обгорели стены, а при тушении пожара комнаты были залиты водой. Кроме того, разбиты окна, а несколько балконов почти целиком разрушены. Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. По данным СК, при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.
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Последствия атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске
После атаки украинского беспилотника по девятиэтажке в Курске в некоторых квартирах разрушены бетонные перекрытия, выбиты окна, обрушены балконы, передает корреспондент РИА Новости
2025-04-15T14:42
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курск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курск, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
После удара ВСУ по многоэтажке в Курске в квартирах разрушены перекрытия
После атаки БПЛА по девятиэтажке в Курске разрушены бетонные перекрытия