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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/kursk-2011359785.html
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 15.04.2025
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск
После атаки БПЛА ВСУ по Курску одна женщина находится в тяжёлом состоянии - у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T14:17:00+03:00
2025-04-15T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курск
курская область
москва
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ по Курску одна женщина находится в тяжёлом состоянии - у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас она реанимации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. &quot;На данную минуту в Курской областной больнице осталось 4 человека. В тяжёлом состоянии одна женщина — у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации. Наши медики на связи со специалистами в Москве, в ближайшее время пострадавшую переведут на лечение в столицу&quot;, - сообщил Хинштейн.Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. -0-
https://ria.ru/20250415/kursk-2011359418.html
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курск, курская область, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курск, Курская область, Москва, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск

Хинштейн: после атаки БПЛА по Курску одна женщина находится в тяжелом состоянии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ по Курску одна женщина находится в тяжёлом состоянии - у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас она реанимации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 14:16
«

"На данную минуту в Курской областной больнице осталось 4 человека. В тяжёлом состоянии одна женщина — у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации. Наши медики на связи со специалистами в Москве, в ближайшее время пострадавшую переведут на лечение в столицу", - сообщил Хинштейн.

Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. -0-
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Хинштейн назвал удар беспилотников по Курску беспрецедентно жестоким
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскКурская областьМоскваАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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