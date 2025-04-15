https://ria.ru/20250415/kursk-2011359785.html

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 15.04.2025

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшей после атаки БПЛА ВСУ на Курск

После атаки БПЛА ВСУ по Курску одна женщина находится в тяжёлом состоянии - у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:17:00+03:00

2025-04-15T14:17:00+03:00

2025-04-15T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

курск

курская область

москва

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 15 апр - РИА Новости. После атаки БПЛА ВСУ по Курску одна женщина находится в тяжёлом состоянии - у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас она реанимации, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.Ранее региональные власти сообщали, что мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Курск. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. "На данную минуту в Курской областной больнице осталось 4 человека. В тяжёлом состоянии одна женщина — у неё 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации. Наши медики на связи со специалистами в Москве, в ближайшее время пострадавшую переведут на лечение в столицу", - сообщил Хинштейн.Официальный представитель СК РФ отметила, что при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры, по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза. -0-

https://ria.ru/20250415/kursk-2011359418.html

https://ria.ru/20250415/udar-2011300285.html

курск

курская область

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курск, курская область, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)