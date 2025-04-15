ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Курск
Курск подвергся самой массированной атаке украинских беспилотников
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Минувшей ночью Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали, более 20 домов получили повреждения.
По информации Минобороны, за ночь силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью 109 украинских дронов.
© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
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© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
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© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
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© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
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Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
1 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
3 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
4 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
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Из-за целенаправленных ударов в нескольких домах начались пожары. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, всего пострадали 24 многоквартирных дома, из них три — довольно серьезно. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.
Сообщалось, что в доме на Заводской улице огонь повредил восьмой и девятый этажи. На Орловской улице горели пять этажей одного из домов, на Веспремской улице — один этаж. Еще три частных дома получили повреждения в результате сбросов с беспилотников. На местах происшествий работают все оперативные службы.
При этом погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Шестерым из них потребовалась госпитализация.
Как уточнили в правительстве региона, беспилотник, атаковавший дом на Веспремской улице, был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами.
В Следственном комитете отметили, что такие поражающие элементы применяются для причинения максимального урона мирным жителям и объектам инфраструктуры. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.
Хинштейн назвал удар по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. По его словам, людей из пострадавших домов эвакуировали в пункты временного размещения, всех обеспечили питанием и помощью. Все получат необходимые выплаты, заверил врио губернатора.
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