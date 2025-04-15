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ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Курск - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 15.04.2025 (обновлено: 12:52 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kursk-2011327476.html
ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Курск
ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Курск - РИА Новости, 15.04.2025
ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Курск
Минувшей ночью Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали, более 20 домов... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:44:00+03:00
2025-04-15T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Минувшей ночью Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали, более 20 домов получили повреждения.По информации Минобороны, за ночь силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью 109 украинских дронов.Из-за целенаправленных ударов в нескольких домах начались пожары. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, всего пострадали 24 многоквартирных дома, из них три — довольно серьезно. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. Сообщалось, что в доме на Заводской улице огонь повредил восьмой и девятый этажи. На Орловской улице горели пять этажей одного из домов, на Веспремской улице — один этаж. Еще три частных дома получили повреждения в результате сбросов с беспилотников. На местах происшествий работают все оперативные службы.При этом погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Шестерым из них потребовалась госпитализация.Как уточнили в правительстве региона, беспилотник, атаковавший дом на Веспремской улице, был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами.В Следственном комитете отметили, что такие поражающие элементы применяются для причинения максимального урона мирным жителям и объектам инфраструктуры. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.Хинштейн назвал удар по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. По его словам, людей из пострадавших домов эвакуировали в пункты временного размещения, всех обеспечили питанием и помощью. Все получат необходимые выплаты, заверил врио губернатора.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011295327.html
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курск
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7 495 645-6601
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Работа следователей после массированной атаки украинских БПЛА на Курск
Дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских БПЛА на Курск, сообщили в СК. Военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Курск

Курск подвергся самой массированной атаке украинских беспилотников

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Минувшей ночью Курск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибла пожилая мирная жительница, еще девять человек пострадали, более 20 домов получили повреждения.
По информации Минобороны, за ночь силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью 109 украинских дронов.
© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
© Фото : Правительство Курской области
1 из 5
© Фото : Сергей Котляров/TelegramПоследствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
© Фото : Сергей Котляров/Telegram
2 из 5
© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
© Фото : Правительство Курской области
3 из 5
© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
© Фото : Правительство Курской области
4 из 5
© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
© Фото : Правительство Курской области
5 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
© Фото : Правительство Курской области
1 из 5
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
© Фото : Сергей Котляров/Telegram
2 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
© Фото : Правительство Курской области
3 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске
© Фото : Правительство Курской области
4 из 5
Последствия атаки украинских БПЛА на улице Веспремской в Курске. Беспилотник был снаряжен поражающими элементами
© Фото : Правительство Курской области
5 из 5
Из-за целенаправленных ударов в нескольких домах начались пожары. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, всего пострадали 24 многоквартирных дома, из них три — довольно серьезно. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.
Сообщалось, что в доме на Заводской улице огонь повредил восьмой и девятый этажи. На Орловской улице горели пять этажей одного из домов, на Веспремской улице — один этаж. Еще три частных дома получили повреждения в результате сбросов с беспилотников. На местах происшествий работают все оперативные службы.
При этом погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Шестерым из них потребовалась госпитализация.
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Как уточнили в правительстве региона, беспилотник, атаковавший дом на Веспремской улице, был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами.
В Следственном комитете отметили, что такие поражающие элементы применяются для причинения максимального урона мирным жителям и объектам инфраструктуры. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.
Хинштейн назвал удар по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов. По его словам, людей из пострадавших домов эвакуировали в пункты временного размещения, всех обеспечили питанием и помощью. Все получат необходимые выплаты, заверил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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