https://ria.ru/20250415/kursk-2011277143.html
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов - РИА Новости, 15.04.2025
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов
Возгорания произошли в нескольких домах Курска после массированной атаки БПЛА, также был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин, сообщают власти... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:35:00+03:00
2025-04-15T04:35:00+03:00
2025-04-15T04:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Возгорания произошли в нескольких домах Курска после массированной атаки БПЛА, также был атакован гараж скорой помощи, повреждены 11 машин, сообщают власти региона. "В одном из МКД на улице Заводской огнём повреждены восьмой и девятый этаж, пожар локализован силами МЧС. Жители дома были оперативно эвакуированы и на данный момент размещены в ПВР", - говорится в Telegram-канале регионального правительства. Отмечается, что пожар также возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Подчеркивается, что в данный момент там работают сотрудники МЧС. Жители домов также размещены в ПВР. Ещё три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Кроме того, одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы.
https://ria.ru/20250415/kursk-2011275906.html
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происшествия, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курске после массированной атаки БПЛА загорелось несколько домов
В Курске после атаки БПЛА загорелось несколько домов и гараж скорой помощи